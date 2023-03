Cara y cruz para el Dominicos y para el CDM en la OK Plata masculina. No solo porque uno ganó al Oviedo (3-2) y otro perdió frente al Sant Just (2-5), sino porque el triunfo de los blanquinegros supuso matemáticamente su permanencia un curso más en la segunda categoría nacional mientras que la derrota de los colegiales confirma virtualmente su descenso ya que quedan doce puntos en juego y son los mismos que le separan de la salvación.

En Monte Alto el Dominicos recibía a un Oviedo penúltimo y no quería desaprovechar la ocasión de, en una temporada muy complicada, dejar lista su permanencia. El partido fue muy intenso, con un continuo intercambio de golpes. Marcó primero Marcos Vaamonde para los locales. Empató acto seguido Pelayo Álvarez. Volvió a adelantar a los de casa Javier Añón, Pelayo Aspra igualó con una directa tras una azul a Jacobo Copa. También vio cartulina Martín Payero, pero los asturianos perdonaron y el canterano anotó el 3-2 que aunque quedaban catorce minutos de juego, ya fue definitivo. El CDM lo tenía a priori más difícil en Elviña, que visitaba uno de los gallos de la categoría. Aguantaron los coruñeses, que perdían por 0-2 al descanso y consiguieron igualar por medio de Jorge Ricoy en el inicio de la segunda parte. Cuando mejor estaba, tres acciones a bola parada lo sacaron del partido y firmaron su sentencia.