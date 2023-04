Promesas coruñesas del agua

Noa Borrazás y Diego Suárez (Casino) y Mateo García (CN Arteixo) forman parte de una nueva generación de nadadores coruñeses que ya están llamando a las puertas de la selección. Promesas del agua, prácticamente realidades por su presencia en los podios nacionales de sus categorías. García, de hecho, es el rey del fondo entre los júniors como acaba de demostrar en el Campeonato de España disputado en Palma de Mallorca, con los oros de 800 y 1.500 metros y el bronce en 400. En el caso de los compañeros de equipo, ambos están entre los mejores de la especialidad de espalda. Ella fue subcampeona de los 200 metros en el último Nacional infantil y él, el primero de su año tanto en 100 como en 200. Los dos se entrenan en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Mateo lo hace en casa. Pero los tres comparten sacrificios y esfuerzos con el objetivo de continuar con una progresión, de momento, sin límites.

Mateo García es el mayor de los tres. Nacido en 2005, es decir, tiene 18 años, lleva además en la piscina desde que tiene uso de razón. “Empecé en los cursillos y después ya me pasé a entrenar con Luchi (Leiro)”, recuerda. Pero fue a partir de la pandemia cuando empezó a tomarse la natación en serio, momento en el que la progresión fue a más y llegó su explosión. “Antes hacía motocross y compaginaba. En natación, como mucho, iba a los Campeonatos Gallegos y no ganaba medallas. Pero tuve una lesión, la natación me venía bien para recuperarme, cada vez me sentía mejor y ya me quedé”, explica. De no destacar pasó a proclamarse subcampeón de España de 400 el año pasado y este ya lleva dos oros y un bronce en invierno. “En verano quiero mejorarlo”, dice y apunta a los récords gallegos: “Hice la mejor marca de 18 años en 800 y 400 y me quedarían las de 200 y 1.500”.

Especialista en las pruebas de fondo, tiene que hacer un esfuerzo extra porque sus entrenamientos requieren más volumen de metros. “Tres días a la semana se queda 15 ó 20 minutos más que sus compañeros”, aclara la entrenadora Luchi Leiro, “y los sábados por la tarde hace sesiones voluntarias que va solo a hacerlas”. Además, es uno de los pocos medallistas nacionales gallegos que no está en un centro de alto rendimiento. “Allí las condiciones son mejores que aquí, que tenemos que estar diez nadadores por calle. Él va una vez al mes, más o menos, a entrenar allí”, desvela y pone entre las virtudes de su nadador su capacidad de centrarse en los objetivos y que es un gran competidor: “Su progresión es espectacular. Se va marcando pequeños objetivos de técnica. Por ejemplo, mejorar los virajes. Y en los entrenamientos se centra hasta que lo consigue. Después de cada competición nos fijamos otro. Y tiene una cabeza muy fría para aguantar muy bien la presión”.

Noa Borrazás y Diego Suárez, los dos nacidos en 2008 (15 años), sí que están en el Centro de Pontevedra así que sus rutinas son otras. “Nos levantamos a las 07.15. Empezamos las clases a las 08.00 y paramos a las 10.30 para hacer una sesión de dos horas. Volvemos a clase hasta las 14.30. Comemos y después depende del día, normalmente empezamos a entrenar por la tarde a las 15.45, con piscina y gimnasio todos los días”, enumera la coruñesa. En su caso, probó otros deportes, como el atletismo, que no se le daba nada bien, hasta que encontró su pasión en la natación, primero en Culleredo y desde el año pasado, en su actual club. Él empezó en el CN Coruña, pero formó parte de las primeras generaciones a cargo de David Gómez en el Casino. “Irme a Pontevedra fue un cambio radical, porque hay días que entrenamos hasta cinco horas, pero en la categoría en la que estamos cada vez es más importante el volumen de entrenamiento y en el club no podemos hacer todo lo que nos gustaría y allí está todo adaptado. Era la mejor opción para seguir mejorando”, añade Suárez.

Allí, además, comparte entrenamientos e incluso habitación con el que es a la vez rival, amigo y referente. “Me fijo mucho en Sergi Navarro —del CN Ferrol, doble campeón de España infantil— porque para mí es un ejemplo en todo”, reconoce Diego. Un año mayor que él, su objetivo es ir batiendo las mejores marcas gallegas de su edad que él va estableciendo. Y lo va cumpliendo. Hace dos años, siendo alevín, se proclamó campeón de 100 espalda y se colgó el bronce en 200. El pasado, fue oro en 200 y cuarto en 100. Unos pasos que también sigue su compañera, bronce en 100 en 2022 y en 2023, plata en 200. “En verano me gustaría ser campeona de las dos distancias y buscar las mejores marcas gallegas”, comparte Noa con su compañero.

En lo que no se parecen tanto es en sus fortalezas y puntos de mejora. “Diego tiene muy buen nado subacuático y ha mejorado mucho en el esfuerzo del trabajo diario — “me sigue costando”, interrumpe el nadador— y tiene que hacer más caso”, analiza su entrenador David Gómez, “y a Noa le cuestan más los virajes y tiene que creérselo más. Sin embargo, a la hora de entrenar, hay muy pocas que diariamente tengan ese esfuerzo continuo, tanto que ¡te preocupas el día que no está bien!”.