El Liceo afronta el jueves uno de los partidos más importantes de la temporada y no quiere estar solo. El conjunto verdiblanco recibe al Oliveirense (21.00 horas) en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europea y solo le vale ganar para obtener un puesto entre los ocho mejores equipos del Viejo Continente. Duelo decisivo y en el que el factor cancha puede inclinar la balanza del lado de los coruñeses. Por eso el club hace un llamamiento a su afición y abrirá las puertas del Palacio de los Deportes de Riazor a todas aquellas personas que acudan al partido con una prenda verde. Como en el resto de la temporada también entrarán gratis los menores de 12 años, aquellos que posean una licencia federativa en vigor de hockey sobre patines y los alumnos del centro Liceo la Paz. Otra noche grande en verdiblanco.

El equipo dirigido por Juan Copa ha hecho una gran competición continental pese a que quedó encuadrado en el grupo más complicado y pese al mal inicio, precisamente ante el Oliveirense, una visita que saldó con una dolorosa derrota por 5-1. Pero si fuerte fue el batacazo, mayor todavía fue la reacción. Los verdiblancos lograron la jornada siguiente un valioso empate en casa contra el Benfica (3-3), hoy por hoy la mejor plantilla del mundo —y plagada de exliceístas— y después asaltaron la cancha del Calafell (3-4), la revelación española y europea. Dejaron escapar puntos en el Palacio precisamente frente al conjunto tarraconense en el siguiente compromiso (4-4), pero después firmaron otro empate en Lisboa (2-2). Un camino que les ha llevado hasta aquí. Son terceros con 6 puntos por los 7 del Oliveirense. Y solo vale ganar.

El Liceo ha tenido una semana de descanso para preparar el encuentro. Todo un contraste con lo que tuvo que lidiar en el agitado mes de marzo, en el que llegó a disputar una media de un partido cada dos días. En ese sentido abril se presenta más calmado, aunque esta misma semana tendrá que hacer doble sesión porque además del duelo contra el Oliveirense del jueves, recibirá el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor al Vilafranca en la penúltima jornada de la OK Liga en la que puede dejar atada la segunda posición. Después tendrá otra semana de descanso antes de cerrar la competición regular en Lleida y coger carrerilla para lo que vendrá en mayo con las eliminatorias del play off y la final a ocho continental si finalmente se clasifica para la cita que será en Viana do Castelo del 4 al 7.

El femenino se la juega en Palau

Es esta una semana de competición europea para el Liceo. No solo para el equipo masculino. También para el femenino, que disputará el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Palau en territorio catalán y obligado a remontar el 1-3 de la ida disputada en el Palacio de los Deportes de Riazor. El conjunto dirigido por Stanis García —de baja por paternidad, está siendo sustituido por Carlos Alonso— ya está entre los ocho mejores del continente, en los cuartos de final, una eliminatoria a ida y vuelta previa a la gran final a cuatro. Las coruñesas, en su debut en la competición, consiguieron pasar la fase de grupos, pero no tuvieron suerte con el rival ya que les tocó cruzarse con el que es considerado como el mejor equipo del mundo, vigente campeón de Europa. Hace una semana le pusieron las cosas muy difíciles y tuvieron sus opciones, pero la definición del tridente amarillo (Florenza, Puigdueta y Fontdegloria) acabó con la resistencia local. Levantar dos goles no será una tarea fácil, pero las verdiblancas ya han sido capaces de grandes gestas en su corta pero exitosa existencia. Después ya solo quedarán tres jornadas de la OK Liga Iberdrola y como colofón, la Copa del Reina, cuyo sorteo será el día 18.