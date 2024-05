Instrucciones para una jornada de infarto para el Leyma

Quiso el destino que Ángel Hernández, capitán del Leyma que se quedó más cerca de la ACB, el de la temporada 2015-16 que perdió en el quinto partido de las semifinales del play off en Melilla, se pasara los últimos cuatro meses en A Coruña, haciendo una rotación en el CHUAC en la unidad de Cardiología, Intensivos y Cirugía Cardíaca. Así que el almeriense pudo vivir en primera persona la eclosión de los de Diego Epifanio, que ahora están de nuevo a las puertas de la máxima categoría con dos jornadas por delante que serán de infarto. Por eso es el más indicado para indicar cómo afrontar los dos partidos que quedan. “A los jugadores, que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, que les ha ido bien”, dice como excapitán. Y a los aficionados, se dirige ya casi más como cardiólogo. “Hay que estar tranquilos. Que se agarren bien al asiento y que disfruten y animen que si todo va como tiene que ir, vamos a poder celebrar el ascenso. Aunque también podría recomendar alguna pastilla”, bromea.

Para Hernández, que aprobó la carrera de Medicina mientras jugaba en el Leyma, estos días le están viniendo muchos recuerdos a la cabeza. “Nosotros perdimos en el quinto partido en Melilla. Y claro, la última jornada de esta temporada es en Melilla y se supone que se van a jugar todo allí... es un poco una manera curiosa de que la historia nos devuelva esa oportunidad. A ver si se consigue el objetivo y podemos por fin dar el salto a la ACB”, apunta. Habla ya como aficionado. “Estuve en victorias en el Palacio como las de Burgos y Betis. Pude ver lo bien que juega el equipo y cómo lo está viviendo la afición. Aún se me ponen los pelos de punto al recordar aquellos grandes partidos de play off. Aunque ahora estoy desde otra perspectiva, las ganas de que le vaya bien al club, a la ciudad y a su gente son las mismas”, indica.

El andaluz opina que se dan “todos los factores”. “Equipo tienen de sobra, el grupo es buenísimo y la afición está detrás de ellos, animando”, analiza. Y le recuerda mucho a su época. “La química que teníamos nosotros en aquella temporada, pocas veces la viví más en mi carrera profesional. Desde fuera me dan la misma sensación, me recuerdan a nosotros. Veo cómo disfrutan entre ellos, cómo celebran cada canasta, cómo se apoyan los unos a los otros...”. Y también la conexión con la grada: “La gente ya se desvivió con nosotros y me gusta ver que también lo están haciendo ahora. Cada vez se habla más del Básquet Coruña en toda la ciudad y es lo que se merece al club. Mis hijos no piden jugar al baloncesto, piden jugar al Básquet Coruña”.

El Lleida da el primer golpe al ganar a Cáceres

El Lleida dio el primer golpe del fin de semana al imponerse por 77-100 al Cáceres. Esta victoria ilerdense significa que, pase lo que pase mañana frente al Castelló (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas), el Leyma va a llegar líder a la última jornada de la LEB Oro. Hoy es el turno del San Pablo Burgos, que recibe al Fuenlabrada (20.00 horas). Para que el conjunto coruñés disfrute mañana de su primer match ball necesita una victoria de los madrileños. Si no, tendría que intentar cerrar el ascenso en Melilla.

