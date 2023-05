No hay partidos intrascendentes, por más que el Leyma no se juegue nada en su visita al Burgos (21.00 horas) en la última jornada de la liga regular de la LEB Oro. Pase lo que pase, su posición final va a ser la tercera. Y pase lo que pase, su rival en el play off va a ser el Gipuzkoa. Pero relajarse y no mantener la concentración además de ser desleal con la competición —los locales sí que se juegan su puesto final, entre el cuarto y el séptimo, es decir, aspiran al factor cancha pero sin depender de ellos mismos frente a Estudiantes, Valladolid y Lleida—, podría traer otro tipo de problemas, contratiempos en forma de lesiones. Amargo recuerdo para los coruñeses fue un partido similar contra el Cáceres en el que Peciukevicius se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo y fue una baja importantísima para la segunda fase de la temporada en la que los naranjas perdieron contra Granada en las semifinales del play off.

Así que no se puede bajar el ritmo. Además un partido contra el Burgos, cuya plantilla Diego Epifanio califica como la mejor de la LEB Oro, es el mejor test de cara al inminente inicio del play off de la próxima semana —su rival, Gipuzkoa, tendrá otro en Palencia—. Y como aliciente extra, la posibilidad de seguir aumentando el récord de victorias del Leyma en la categoría. Ya lo ha establecido con 23 y puede aumentarlo a 24. Precios populares para los partidos del ‘play off’ El Leyma ya ha sacado su campaña de precios para los partidos del play off de ascenso a la ACB. De momento, hay dos compromisos asegurados en el Palacio de los Deportes de Riazor, el primero y el segundo de la serie frente al Gipuzkoa, que están fijados para el viernes 26 a las 19.00 horas y para el domingo 28 a las 18.00 —la eliminatoria regresaría a A Coruña para un quinto partido, si fuera necesario, previsto para el viernes 9 de junio—.Los abonados del club tendrán que pagar por cada encuentro 2 euros hasta los 12 años; 5 en el caso de los jóvenes entre 13 y 25 y 10 para el resto (salvo en el caso de los canteranos para los que el precio se reduce a 1 euro). Los asientos de los socios serán reservados hasta el lunes a las 23.59 horas. Si a partir de ese momento no han comprado sus entradas, estos serán liberados para la venta al público general. Los precios en este caso son de 4 euros (zonas centrales) y 3 euros (laterales) para los menores de 12 años; de 8 y 6 euros respectivamente para aquellos en la franja entre los 13 y los 25 años y de 15 y 12 para los de 26 en adelante. Puede ser la última ocasión de ver al equipo en casa, dependiendo si finalmente se acepta su candidatura para organizar la final a cuatro.