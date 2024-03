La variante argentina del Liceo

Cuando el Liceo se quedó fuera de la Copa del Rey, el primero en entonar el mea culpa y dar la cara fue Juan Copa. Pero también pidió a los jugadores que dieran el paso adelante que el peso de las camisetas que visten les exigía. Dos de los que acudieron a la llamada fueron Fabrizio Ciocale (Buenos Aires, 1998) y Fran Torres, Tombita (Mendoza, 2004). Los dos argentinos certificaron esa mejoría el pasado fin de semana, cuando fueron los goleadores del partido que enfrentó a los verdiblancos con el Lleida (2-0). Pusieron fin a la dependencia casi exclusiva de la inspiración de los capitanes Dava Torres y César Carballeira y afirmaron su importancia dentro de una plantilla que todavía aspira a metas grandes en el final del curso, empezando por la visita esta noche del Barça (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas) en la última jornada de la Liga Europea. El Liceo ya está eliminado. Pero quiere despedirse a lo grande y, de paso, mandar un aviso.

“Vamos a jugar el partido como si nos estuviéramos jugando la vida”, avisa Fabri Ciocale, “es un Barça-Liceo, todos lo quieren jugar, tenemos muchas ganas, más en casa, y nos viene bien la victoria para continuar la buena dinámica y medirnos con ellos”. “No nos jugamos nada pero es el Barcelona, siempre mola ganarle y darle pelea porque es un rival directo”, dice también Tombita, especialista en marcar en competición europea. “Intento marcar siempre”, bromea, “pero sí que en Champions he estado especialmente acertado”.

Dos de los antecedentes del curso frente a los azulgrana no son buenos, con derrota en liga por 6-0 y en Europa por 8-2. “Estábamos en un momento duro para nosotros. Estoy confiado en que se encontrarán con otro Liceo. Iremos con esa personalidad que necesitamos, proponiendo y confiando en el plan”, apunta Ciocale. El otro duelo del curso, la final de la Supercopa de España, también acabó en derrota, pero los coruñeses estuvieron más cerca (4-2). “El equipo tiene ese potencial. Nosotros lo sabemos. Trabajamos para sacarlo. Pero a veces cuando entras en una dinámica negativa, es difícil salir. Tenemos un grupo que en los momentos duros estuvo más unido que nunca y pudimos salir adelante y ahora estamos más metidos que nunca”, reconoce también el bonaerense.

Es la forma en la que el equipo dirigido por Juan Copa ha conseguido una transformación en tiempo récord. De quedarse fuera de la Copa, a diez puntos del segundo clasificado. A ser tercero, a solo tres del Noia y con diez de margen sobre el noveno. Ciocale le resta importancia. “Hay que darnos mérito por los partidos que ganamos, sí, pero al final es lo normal, es lo que teníamos que hacer”, señala. Algo parecido a lo que piensa su compañero, que utiliza asimismo la palabra “normal” para definir la racha de cinco victorias seguidas y nueve partidos sin perder. “Copa nos pidió que diéramos un paso adelante y creo que lo hemos dado todos. Tuvimos problema en la primera vuelta y creo que lo hemos sabido solucionar. Lo hemos dado todo, estamos apretando bastante y eso ha dado sus frutos”, indica.

Los dos marcaron el pasado sábado y han aportado su grano de arena en esa recuperación. Una evolución tanto en su juego como en su protagonismo sobre la pista, pero también en la confianza del cuerpo técnico. “Yo estoy muy contento, me siento bien y soy uno más. Quiero seguir aprendiendo y seguir esforzándome para seguir creciendo como jugador”, advierte el más joven de los dos, que ha tenido una evolución continua en los últimos años: de ir entrando en convocatorias a ganarse un puesto en el primer equipo y ahora a ser importante e incluso a marcar goles en escenarios importantes. “Noto esa evolución. Al principio tenía que coger el ritmo, porque aquí el ritmo es altísimo, y fui cogiendo esa experiencia entrenando con ellos, soltándome poco a poco. Es todo un proceso”, analiza sobre su propio camino.

Tampoco fue fácil el de Ciocale, encima lejos del hogar, aunque siempre con los suyos muy presentes. “Claro que me gustaría llegar a casa y tomarme una milanesa y un mate conversando con mis viejos y mis hermanos... pero ahora siempre se puede hacer por videollamada”, apunta. En los últimos ocho años ha ido yendo y viniendo de A Coruña con cesiones y salidas, pero al final siempre volvía al Liceo y disfruta en el presente de su mejor momento. “Me siento bien, siento que estoy subiendo el nivel poco a poco y que eso va conjunto con la subida del nivel del equipo. Eso es lo que me pone contento”, reflexiona e insiste en una idea: prefiere que le vaya bien al equipo que a él: “Yo siempre pongo en primer lugar lo grupal. Si al grupo le va bien, a ti te permite crecer. No pienso si estoy en mi mejor nivel, pero sí que todos los días busco crecer en lo que me hace falta porque sé que hubo momentos en lo grupal que no aporté lo que tenía que aportar y eso es lo que me pincha”, comenta.

Ciocale: "Sé que hubo momentos en lo grupal que no aporté lo que tenía que aportar y eso es lo que me pincha"

El nosotros por encima del yo: “Formas parte de un equipo, a veces juegas más y otra menos y hay que trabajar con humildad. No voy a negar que hubo momentos duros. Invertí el tiempo en mejorar, en ir solo a la pista en los días libres, me apoyé en compañeros... a uno le gusta jugar, pero a veces parte del camino es asumir el rol que te toca y creo que se ha ido viendo mi evolución”. Hoy tanto él como Tombita tendrán una plaza grande para seguir demostrando y disfrutando de su camino.

Renovación del ‘44’ por dos temporadas El Liceo anunció ayer la renovación de Tombita para las dos próximas temporadas. “Estamos muy contentos las dos partes, era muy importante para mí seguir en el club porque me siento muy bien aquí y estoy haciendo un buen trabajo, así que agradecido”, dice el jugador. El delantero argentino, de 20 años, llegó a A Coruña hace cuatro años, siendo todavía un niño, para intentar cumplir su sueño de ser profesional. Ha ido pasando por los equipos de categorías inferiores hasta hacerse un hueco primero en el filial y ahora en la primera plantilla, en la que continuará al menos dos años más. Tombita ha marcado 16 goles con la camiseta verdiblanca, 8 en la OK Liga (el último el pasado fin de semana frente al Lleida), 7 en Europa y 1 en la Supercopa de España. El que fue campeón del mundo sub 19 con la selección albiceleste se une a David Torres y César Carballeira, que continuarán hasta 2026, y a Pablo Cancela, Bruno Saavedra, Martí Serra y Tiago Rodrigues como los jugadores con contrato para el curso que viene. A ellos se les sumará Arnau Xaus procedente del Calafell.