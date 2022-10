Óscar Cano ya ejerce como entrenador del Deportivo tras su nombramiento ayer como sustituto de Borja Jiménez. El técnico andaluz dirigirá esta tarde su primer entrenamiento en Riazor después un aterrizaje contrarreloj. El lunes le llegó la llamada y a partir de ahí puso rumbo a A Coruña para asumir el reto de reconducir el irregular inicio de temporada del conjunto blanquiazul. "La opción ocurre el lunes a la mañana. A partir de ahí surge la llamada y el coche viene solo. El coche asumió que tenía que venir. Cuando un club de esta dimensión llama a tu puerta lo primero que piensas es en llegar", resumió Cano sobre las negociaciones que desembocaron en su contratación.

En una comparecencia en solitario, aunque acompañado en la sala de prensa del estadio por los responsables de la secretaría técnica, Carlos Rosende y Juan Giménez, el nuevo entrenador del Deportivo expuso un método de trabajo que compagina sus propias ideas futbolísticas con las posibilidades que le ofrecen los jugadores. En ese sentido fue claro sobre el nivel que posee la plantilla del Dépor. "No tengo líneas maestras", aseguró. "Si vengo aquí para jugar de una menera y el equipo no puede, me estaría equivocando. Lo que puedo decir es que el Deportivo tiene una gran plantilla. A cualquiera le preguntas y te dicen que quieren a los jugadores del Dépor", subrayó.

"No creo que haya carencias. Lo que sí creo es que hay margen de mejora. ¿Si con lo que hay se puede ascender? Obviamente. Si sintiera que no hay una opción real de ascender, me espero en mi casa a otro proyecto. Si hay un proyecto que tiene una gran posibilidad de ascenso se llama Deportivo de La Coruña. Hay mimbres suficientes para ganar los partidos que nos permitan ascender", añadió acerca de las posibilidades de la plantilla y el nivel que puede ofrecer para lograr el ascenso.

Entrenador vinculado a un estilo de juego combinativo y estudioso del fútbol de posición, Cano aseguró que buscará ser "protagonista" a través de la pelota y que tratará de que sean los jugadores los que se expresen sobre el campo. "Lo más sano es reconocer nuestro papel, que es protagonista, pero reconociendo que el protagonismo de los jugadores", indicó sobre el papel del entrenador. "Creo que el entrenador, por salud y por tratar de que el rendimiento del equipo sea el mejor dentro de lo posible, sea un explorador de las capacidades para saber quién puede jugar cerca de quién", reflexionó.