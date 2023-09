El Comité de Competición de la RFEF acaba de emitir una resolución con la que dictamina una sanción de dos partidos a Lucas Pérez tras haber visto una roja ante el Teruel por dar una patada a un rival sin el balón en juego. Es la sanción que estima el Juez en virtud de la aplicación del artículo 130.2 de los códigos de la RFEF al desestimar lo esgrimido por el Dépor y dar verosimilitud a lo recogido en el acto.

El Deportivo intentó que el castigo fuese menor, es partido que anhelaba unas horas antes aferrándose Soriano que fuese. El Dépor, en su escrito de apelación y según la RFEF, adujo que Lucas "no llega a impactar ni golpear al jugador rival y que el jugador rival no cayó derribado al terreno de juego hasta pasado mucho tiempo". Añade que "como se puede comprobar en la prueba videográfica adjunta, el jugador del equipo rival con dorsal número 21, Facundo García, con carácter previo a la acción del jugador local realiza una agresión con su cabeza, cuerpo y hombro al jugador Lucas Pérez sin estar el balón en juego, la cual no fue objeto de valoración por parte del árbitro, lo que provocó la reacción del jugador del equipo local". También relata que "el jugador protagonista de la infracción una vez concluido el encuentro manifestó su arrepentimiento y profesó disculpas con relación a la acción protagonizada".

El Dépor recurrirá ante Apelación con la esperanza de la sanción sea rebajada a un único partido. De momento, Lucas es baja ante Unionistas y Cornellà.