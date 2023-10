Pablo Vázquez, un defensa de dos áreas

Su gol en Ponferrada culminó una tarde imperial en la que se cansó de achicar balones y tapar huecos en un Deportivo que se vio obligado a jugar con diez durante 80 minutos en el campo de su gran rival en la lucha por el ascenso. Crecía con ese cabezazo a servicio de Lucas la figura de un futbolista tan intenso en la disputa como activo en el vestuario. Ha encajado en un entorno receptivo y se siente con la fuerza y los galones, a pesar de ser un recién llegado, para levantar la voz ante los árbitros en la zona mixta. Así lo hizo en El Toralín. Él había respondido en el terreno de juego y el que llevaba el silbato, no; y su buen hacer le permitía ser una voz acreditada en momentos de zozobra en los que el barco seguía a flote.

Ese tanto en el minuto 86 le afirmó, además, como el defensa más goleador del Grupo I de Primera RFEF, junto a Pablo Trigueros, un exdeportivista que vendrá este fin de semana a Riazor como jefe de la defensa del conjunto líder del campeonato. Ambos han logrado un par de tantos en las ocho primeras jornadas. Es el pichichi del Deportivo, junto a Pablo Valcarce. En el otro grupo hay futbolistas de la retaguardia que le superan como Manu Sánchez (Castellón), con cuatro o Nsue (Intercity), con tres. Nadie en la división norte.

Su gran capacidad para ganar duelos en Sabadell y en todo el campeonato completa su vertiente ofensiva, que es la que acapara focos. En situaciones en las que el Dépor se ha encontrado incómodo con la pelota, él ha sido el valladar para evitar males mayores. Así llegaron los tres puntos del pasado fin de semana. Tampoco le duelen prendas si tiene que adelantar la línea y jugar con muchos metros por detrás. Es la mejor manera, muchas veces, de apretar arriba de manera efectiva, un arma que al Dépor le está costando afinar fuera de casa. Eso sí, todo empieza con un cuarteto de defensas que no tenga miedo a dar pasos al frente.

Pablo Vázquez afronta así uno de los grandes retos de su carrera. Ya ha jugado en Segunda, sobre todo con el Cartagena, con el que tuvo más protagonismo, pero por entidad, presión y exigencia pocas veces se ha visto en un contexto que le pida tanto. Él, dentro de las dificultades, lo disfruta, lidia con la presión y resuelve en las dos áreas, lo que mejor se le da, lo que ha hecho desde que ha llegado a A Coruña. Este Deportivo no se entiende sin él.

Jaime se lesiona y Ximo Navarro es el único con opciones de reaparecer este fin de semana

El Deportivo no termina de liberar una enfermería, que además recibió en el día de ayer a un nuevo inquilino. Se trata de Jaime Sánchez, quien tras sufrir un percance físico sometido a evaluación médica, debió afrontar trabajo personalizado y es duda para el duelo de este fin de semana en el estadio de Riazor ante el Nàstic de Tarragona. El andaluz le deja así el camino despejado a Pablo Martínez, que regresa de sanción, para ser el compañero de Pablo Vázquez en el centro de la zaga. La única buena noticia que tiene Idiakez en el horizonte es la posible recuperación para este fin de semana de Ximo Navarro. El defensa, ex del Alavés y del Fortuna Sittard, avanza en sus trabajos con el grupo y podría ser la novedad en la lista ante los catalanes, aunque todo depende de su evolución y de cómo responda a la carga estos días. El resto de futbolistas de baja, Mikel Balenziaga, Yeremay Hernández e Iván Barbero, no aparecieron ayer por los campos de Abegondo y están descartados para el encuentro ante el líder. El técnico vasco deberá recomponer su defensa en la que gana opciones un jugador como Retuerta.