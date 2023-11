Cuando diez días después de que lo lesionasen en Lugo, Yeremay Hernández saltó al césped de Abegondo para empezar a entrenarse, aunque fuese en solitario, el optimismo reinaba en él y en el club sobre su recuperación y ante la posibilidad de recortar plazos y de que reapareciese antes de tiempo. Dos meses después, cuando ya se ha cumplido el tiempo estimado de recuperación, las sensaciones son bien diferentes.

Imanol Idiakez, como todo el deportivismo, anhela el regreso del jugador de banda grancanario. No es todo tan sencillo. Al técnico vasco se le notaba frustrado con el punto muerto en el que ha entrado su vuelta. “Va al ritmo que le deja la pierna. Esta semana tuvo mejores sensaciones, pero le duele en algunas acciones y le limita. Me gustaría (saber cuándo vuelve), pero no tenemos ni idea. La previsión era la que era y ya no fuimos por encima. Ojalá todo eso se vaya y pueda incorporarse cuanto antes”, desea.