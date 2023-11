La inesperada sequía de Lucas que ahoga al Dépor

Santo y seña de este Deportivo, el momento que atraviesa Lucas Pérez sirve para ilustrar la delicada situación en la que se encuentra inmerso el equipo desde el arranque de la temporada. Inédito esta temporada salvo por el gol que le marcó al Covadonga en la Copa, el delantero coruñés atraviesa una de las peores rachas de su carrera. Sumido en una sequía que se alarga ya once partidos —se perdió dos por sanción este curso— nunca antes había protagonizado un arranque de campeonato así en una trayectoria que ha desarrollado en su gran mayoría en la élite. Su último tanto con la camiseta deportivista fue en el fatídico partido de vuelta del play off disputado en Castellón.

Marcó de penalti, pero su tanto más reciente en liga en jugada fue contra el Fuenlabrada en el estadio de Riazor en la jornada 31. Desde entonces no ha vuelto a ver portería. En total, cinco partidos de la temporada regular del pasado campeonato y once más correspondientes a esta campaña.

Pocas veces había estado tantos partidos sin marcar y nunca le había costado tanto estrenar su cuenta como este curso en el Deportivo. Son ya once encuentros de liga los que ha disputado el coruñés, fijo en los planes de Imanol Idiakez, pero al mismo tiempo penalizado por los problemas que padece el equipo para armar su juego ofensivo. A Lucas Pérez ni siquiera le había costado tanto tiempo estrenar su cuenta en liga durante su paso por la Premier League, donde no encontró continuidad en el Arsenal ni tampoco, posteriormente, en el West Ham. Con los gunners anotó su primer gol liguero en su séptimo partido y con sus vecinos londinenses marcó en su sexto choque del campeonato de liga inglés.

Su peor arranque fue en su primera temporada en el Cádiz, después de llegar al club andaluz en enero de 2022 procedente del Elche. Allí tardó en estrenarse, en su noveno partido. También le costaría el siguiente curso, antes de recalar en el Deportivo, cuando su primer tanto en liga llegó en el octavo partido del campeonato. Lucas buscará el domingo contra el filial de Osasuna su primer tanto el Liga en su duodécimo partido si Idiakez cuenta con él como lo ha venido haciendo hasta ahora y no media ningún tipo de imprevisto durante la semana.

Ese tanto que le sirva para estrenar su cuenta en el campeonato de liga le permitiría, además, poner punto y final también a una de las peores sequías en la carrera del coruñés. Su único gol esta temporada llegó en el compromiso de Copa, pero en liga todavía no ha conseguido inaugurar su cuenta particular. Los once partidos sin marcar en liga —16 sin play off y si se cuentan los cinco del curso pasado— aún están lejos de su peor racha, que precisamente llegó también en el Dépor.

Fue en aquella temporada 2017-18 en la que Lucas regresó al club luego de un curso en el Arsenal y que se cerró de la peor manera posible con el descenso a Segunda. El coruñés anotó ocho goles que no sirvieron para evitar ese desenlace, pero atravesó una prolongada racha sin marcar en un momento de la temporada muy complicado para el equipo. Entre las jornadas 13 y 30, en las que disputó 17 partidos, no consiguió ningún gol. En ese mismo periodo, el Deportivo únicamente ganó un encuentro, lo que prácticamente le condenó al descenso.

En el club de su vida Lucas Pérez vivió su mejor racha, con siete jornadas consecutivas marcando en la temporada 2015-16 (igualada en el Alavés) y también la peor en ese curso para olvidar. Pero el coruñés aún tendría que lidiar después con periodos de sequía parecidos. En su segunda campaña en el conjunto vasco, la 2020-21, disputó 15 partidos consecutivos (seis de ellos como suplente) sin ver portería. Al año siguiente le ocurriría algo parecido en el Elche. Participó en 16 encuentros de liga seguidos (uno de ellos saliendo desde el banquillo) sin marcar ningún gol.

La racha del coruñés es más llamativa al tratarse de un futbolista que hasta hace bien poco militaba en Primera División. Su papel esta temporada, sin embargo, ha estado condicionado por una configuración de la delantera que saltó por los aires al comienzo del curso por la lesión de Barbero. Desde entonces tanto Lucas como el equipo pagan las consecuencias.