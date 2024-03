Parreño duerme los nervios del Dépor

La portería de Riazor ha sido motivo de debate a lo largo de la temporada. No es sencillo ser cancerbero en una de las plazas más deseadas y, a la vez, exigentes de la categoría. El conjunto coruñés había contado con un Ian Mackay a gran nivel durante las últimas dos temporadas y este verano recaló en A Coruña Germán Parreño con la intención de convertirse en el nuevo dueño. Después de unos primeros meses convulsos, el ilicitano se ha convertido en indiscutible. En las últimas dos jornadas lo ha refrendado con dos actuaciones salvadoras. “A mí me ha dado muy buenas sensaciones desde el inicio de la temporada”, aprueba el exguardameta Paco Liaño, quien enumera y analiza sus virtudes: “por la tranquilidad que transmite; porque creo que maneja muy bien el juego aéreo; con los pies creo que tiene mucha tranquilidad y en ese sentido incluso cuando le tocó ser suplente estaba convencido de que no iba a ser un problema porque es un portero con experiencia y que ha pasado por todas las fases: de chupar banquillo a disfrutar la titularidad”.

José Luis Lemos, exentrenador del Bergantiños, comparte la visión sobre el guardameta nacido en Elche. Su ratio de intervención es bajo porque al Dépor le generan poco, pero cuando interviene, es clave: “Está resolviendo de forma muy eficiente, en algún caso, como Nàstic o Sabadell, ocasiones que son muy claras. Creo que coincide en un momento que cuando interviene está siendo decisivo”.

Liaño conoce mejor que nadie la portería de Riazor, donde logró dos trofeos Zamora consecutivos (1992-93 y 1993-94). “En el Deportivo hoy en día cualquier puesto es de máxima exigencia, pero la portería suma si cabe un poquito más. Por eso creo que podemos estar tranquilos con lo que Germán nos puede aportar”, explica. A lo que añade que tiene mérito porque interviene poco durante los encuentros: “Es complicado ser portero del Dépor en esta categoría porque te pasas mucho tiempo mirando y eso de alguna manera te puede desconcentrar”. Pero, cree, Parreño ha demostrado ser el hombre indicado: “para los momentos más complicados también tenemos un buen portero”.

José Luis Lemos analiza a un cancerbero al que considera “menos vistoso” pero “eficiente”: “Es un tipo de portero que es fácilmente identificable. No es espectacular para la grada, ni de intervención rápida o de reflejos. Él es muy sobrio y seguro, minimiza mucho los errores, interviene en el juego aéreo y en el inicio. Puede no parecer espectacular, pero es eficiente”.

Otra de las virtudes de Germán Parreño es, indudablemente, su juego de pies. El ilicitano es un seguro en una faceta clave en el desarrollo blanquiazul. Aunque Idiakez ha matizado su idea, desde el principio de curso el exportero de Ibiza o UCAM es uno más en la construcción de los ataques. “Es un portero que la mayoría de las veces inicia en corto. Es la forma de juego del equipo y él sirve mucho de apoyo a los centrales y a los medios, pero cuando tiene que jugar en largo, como igual puede hacer Ter Stegen en el Barça, te rompe dos o tres líneas de presión con un pase. Es una característica más de su juego que nos está viniendo muy bien”, destaca Paco Liaño.

Lemos, por su parte, cree que “muestra seguridad” con el balón en los pies y, además, destaca su desplazamiento en largo. Si bien rara vez el conjunto coruñés busca a los alejados de manera directa a través de Parreño, o muy pocas veces ha buscado atacar la espalda de la línea defensiva con un envío directo, es una posibilidad que existe: “Le recuerdo algún saque largo apurando situaciones finales que le llega el balón al área rival. No es una premisa, es una alternativa poco utilizada, seguramente a su elección, porque la premisa suele ser querer salir en corto. Pero es una alternativa que siempre tienes ahí. Jugar directo sobre Barbero, por ejemplo. Si no puedes solucionar la presión en corto, tienes un portero que a 60 metros es preciso y puedes ganar ese segundo balón”.

Parte de la mejoría del Deportivo ha pasado también por encontrar estabilidad en la portería. Germán Parreño se ha convertido en indiscutible para Imanol Idiakez y su participación es clave para el equipo. Vive, con la calma que le caracteriza, su mejor momento en A Coruña, donde es sinónimo de sosiego en los momentos críticos.