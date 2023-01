Renfe devolverá la fianza a partir del lunes a más de 66.000 gallegos con abono gratuito

Los pasajeros de Renfe podrán viajar de nuevo este 2023 gratis con el sistema de abonos puesto en marcha en septiembre del año pasado. Pero en esa ocasión, la renovación será cuatrimestral, con el pago de la correspondiente fianza que se devolverá al finalizar el periodo de vigencia del título de viaje siempre que se cumplan los requisitos de uso. A los usuarios recurrentes de 2022 Renfe comenzará a devolverles ese depósito —de 10 euros en el caso de Cercanías y de 20 euros en Media Distancia— este mes: a partir del próximo lunes día 9 a los que hayan realizado el pago con tarjeta de crédito y a partir del 15 a los que lo adquirieron en metálico. A los primeros, se les abonará de forma automática el importe en la cuenta corriente a la que tienen vinculada la tarjeta con la que se hizo el pago, mientras que quienes hicieron el pago con dinero tendrá que acudir a los puntos de venta de las estaciones para obtener la devolución. Para recuperar la fianza será preciso que el viajero haya realizado un mínimo de 16 viajes en el primer periodo de vigencia de los abonos, desde el pasado 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. No recibirán la devolución aquellos pasajeros que hayan hecho un uso indebido de los abonos, al reservar varias plazas en un día y no viajar en ninguna. Desde Renfe informan que en el conjunto del país se han retirado más de 200 abonos.

En el último cuatrimestre de 2022, más de 2,5 millones de pasajeros viajaron gratis en cercanías o Media Distancia en España. En el caso de Galicia se emitieron 66.410 abonos gratuitos, según informó ayer la operadora ferroviaria. En la comunidad gallega, la gratuidad afecta a los pasajeros recurrentes de Media Distancia y de los Avant entre A Coruña y Ourense. Desde el pasado jueves 29 y durante todo su periodo de vigencia, los usuarios de Renfe ya pueden adquirir los abonos gratuitos para viajar este primer cuatrimestre, hasta el 30 de abril. Por el momento, ya lo han adquirido 230.000 ciudadanos en todo el país.

Del total de títulos multiviaje gratuitos expedidos entre septiembre y diciembre de 2022, 1,63 millones —el 71,6%— corresponden a abonos para viajar en los diferentes núcleos de Cercanías, Rodalies y Cercanías Ancho Métrico, mientras que los 665.000 abonos restantes —el 28,4%— son para trayectos de Media Distancia, de los que casi un 10% fueron realizados por pasajeros de la comunidad gallega.

Desde el pasado 7 de diciembre están en vigor las medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que se modificó la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje gratuitos de Media Distancia, se restringe la formalización de viajes, la adquisición de abonos y se sancionan los usos irregulares reiterados, entre otras actuaciones. De hecho, ya se han retirado más de 200 abonos.

El anuncio sobre la devolución de las fianzas lo hizo la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en un encuentro con la prensa celebrado ayer en la estación madrileña de Nuevos Ministerios. Durante el acto, la ministra repasó la forma de proceder para volver a solicitar los nuevos abonos gratuitos para viajar durante los próximos cuatro meses. Aunque los abonos gratis se extendieron para todo 2023, su renovación será cuatrimestral.

Las condiciones de adquisición y uso serán similares a las de los abonos actuales. El usuario tendrá que registrarse en la web de Renfe con su nombre y DNI y depositar una fianza de 20 euros (10 en el caso de las cercanías), que se devolverá al final del cuatrimestre siempre y cuando se hayan realizado un mínimo de 16 viajes.

En los trayectos de media distancia, los abonos permitirán realizar hasta cuatro viajes al día en ambos sentidos. No se podrán formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo del viaje programado. Por tanto, si el viaje dura una hora, no podrán reservar el siguiente tren con mismo origen y destino hasta pasadas tres horas. A modo de ejemplo, si se reserva a las 10.00 horas el primer tren, no se podrá reservar el mismo viaje (mismo origen y destino) hasta, al menos, las 13.00 horas de este mismo día.

Para evitar abusos, Renfe cancelará el billete gratuito de los pasajeros que por al menos tres ocasiones reserven y no la usen sin haber cancelado la reserva con al menos dos horas de antelación. Se quedarán sin abono, perderán la fianza y no se les expedirá un nuevo título de viaje antes de que transcurran 30 días.