Crece el temor en Galicia ante una nueva enfermedad de las vacas que ya está en Zamora

Crece el temor entre los ganaderos gallegos porque la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), que transmite un mosquito, está a las puertas de Galicia: hay casos ya en Zamora, tras ascender rápidamente desde Extremadura e incluso Salamanca. Los potencialmente más afectados serían los productores de vacas en terrenos extensivos, debido a que las reses pacen en parcelas al aire libre y, por tanto, no es posible el uso de repelentes o insecticidas para alejar los insectos.

El sindicato agrario UUAA ya instó a la Xunta a extremar el control hace días, tras observar la muerte de ejemplares en explotaciones de otras comunidades y la carestía que acarrea el tratamiento de las vacas afectadas. Las reses cursan fiebres altas, que en ocasiones, provocan abortos o la pérdida de ejemplares recién nacidos. También se contagia en ovejas y cabras pero en estas, cursa sin manifestaciones clínicas.

La Consellería de Medio Rural editó información para los ganaderos que está disponible en su web. Aunque de momento no se haya registrado ningún ejemplar afectado, ni focos en nuestra comunidad, la comunicación de la Xunta deja abierta la puerta al posible contagio: “La inexistencia de vacuna hace pensar que su diseminación seguirá un patrón similar al observado en años anteriores con la ‘lengua azul’, ya que son virus con semejanzas y comparten el mismo vector transmisor, por lo que es esperable la detección de nuevos focos situados cada vez más al norte mientras dure el período de circulación del vector en el medio ambiente”, explican. No obstante, en Galicia no fueron detectados focos hasta ahora. “pero no es descartable que puedan aparecer en el futuro”, recalca la Xunta.

Un ganadero afectado, portavoz de UUAA y que tiene una explotación de vacas en la montaña de Ourense, José Ramón González Rodríguez, explica: “Llevamos una temporada... Aún estamos ahora sufriendo el problema de que no nos vienen a revacunar a los animales —los que ahora tienen tres meses y no recibieron el fármaco— por la lengua azul”. “Nos está generando un estrés importante y ahora, si nos encontramos con esta enfermedad que provoca baja productividad y alguna muerte..., no salimos”, lamenta.

“Los veterinarios el otro día nos hablaban de los antibióticos que se emplean, pero esperamos que las autoridades sanitarias se pongan ya en marcha”, comenta. “El tratamiento tendremos que pagarlo nosotros... pero los que tenemos ganado en extensivo (pastando en los prados) lo tenemos más difícil”, asegura José Ramón. Y es que las vacas que ordeñan en un establo, tienen más fácil la distribución del tratamiento —inyectado— que las que están al aire libre y hay que ordenar para recibirlo. Sobre todo, cuando el número de ejemplares, como es el caso, se extiende a más de medio centenar. “Aún nos habíamos recuperado de la lengua azul y las subidas de él cereal.... y ahora, esto”, lamentan.

“El coste del tratamiento serían 2.000 euros”

