El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha querido "contestar con los buenos datos" que arroja el sistema educativo gallego a las críticas del PSOE, que ha denunciado en este arranque de curso escolar las condiciones laborales del profesorado gallego y las elevadas facturas a las que tienen que hacer frente las familias para gastos de libros y material escolar. Y frente a estas críticas sobre la situación del profesorado, el mandatario autonómico ha anunciado una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) en 2024 para Educación, que incluirá nuevas plazas y estabilización del personal docente, tras la OPE de 2023 de estabilización.

Aunque todavía no se han ofrecido los detalles, esta OPE se prevé que vaya en la "misma línea" de las convocatorias de los últimos años según han confirmado fuentes de la Xunta, esto es, en la horquilla de las 1.600 de 2021, las algo más de 1.000 de 2022 y las en torno 1.400 de estabilización de la OPE de 2023.

En el primer cara a cara del curso político en el Parlamento de Galicia, Rueda defendió la gestión de los gobiernos populares y, frente a las acusaciones de cierre de unidades educativos, acusó al bipartito de haber cerrado 103 en cuatro años: "Si siguiesen gobernando no quedaba ningún centro".

Rueda también se refirió al sistema de préstamo de libros universal, que fue motivo de debate en otras iniciativas plenarias de este inicio escolar, para incidir en que "fracasó" y asegurar que "no era equitativo". En contraposición, ha defendido que Galicia "invierte cien euros más" en ayudas para libros y material escolar por alumno, de media.

De esta manera, el mandatario autonómico ha enfatizado que en 2024 habrá "una nueva oferta de empleo público para seguir estabilizando y seguir apoyando a las familias" y ha remarcado que la Xunta seguirá apostando por "un sistema público excelente", con más lenguas, tecnologías, con más competencias STEM y con más FP y "apuesta por la igualdad" y con las tasas universitarias más baratas del Estado.

En su intervención, el presidente de la Xunta, que también aprovechó para mostrar el orgullo de que la Casa Real escogiese un instituto público de Oroso para abrir el curso escolar, defendió datos como la inversión de 9.000 euros de media por niño en el rural y los 7.000 en las zonas urbanas, así como los resultados del informe PISA que sitúan a Galicia a la cabeza en varias materias. "Hay cosas que mejorar", ha dicho el presidente autonómico, quien pidió, en todo caso, al portavoz socialista, Luis Álvarez, "no dejarse arrastrar" por otra forma de hacer oposición.

"AMOR LOW COST"

Frente a los datos del mandatario gallego, que defendió más de 300 profesores más, el portavoz del Grupo Socialista ironizó con el "amor low cost" a la enseñanza y aseguró que se suprimieron 1.493 plazas de profesores en los últimos diez años y acusa de "dejar a las familias sin ayuda" en el inicio del curso más caro.

Álvarez, que sacó a la luz facturas reales de familias gallegas para hacer frente al curso, ha querido evidenciar "que esta es la realidad del sistema educativo" frente a la gratuidad universal "eficiente" del modelo del gobierno de Touriño.

Los socialistas gallegos también censuraron que "no se pague la primera matrícula universitaria" a los alumnos gallegos o que no haya un complemento de becas de ayudas a los estudios superiores. También le afeó la "falta de diálogo" con el sector educativo y le pidió que abra este canal de comunicación, porque esto supone que cada centro haga lo que quiera cada curso, al tiempo que pide abordar y "negociar nuevas condiciones laborales" para el profesorado que no recuperó las condiciones "de los recortes" de Feijóo.