El ‘COVID de las vacas’ gana terreno en Galicia con 13 focos y 700 reses con síntomas

La Xunta acaba de declarar cinco nuevos focos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), conocida vulgarmente como el “COVID de las vacas” en Galicia. Ya son 13 las zonas afectadas en Galicia. En concreto, se suman una en la provincia de Ourense, en el ayuntamiento de A Mezquita —que pertenece a la comarca veterinaria de A Gudiña—; tres en la provincia de Lugo, en los ayuntamientos de Guitiriz —concretamente en Terra Cha Guitiriz—, A Pastoriza —Terra Cha Castro— y Taboada —en Chantada—; y el primer foco declarado en la provincia de Pontevedra, como ya adelantó este periódico, que se sitúa en el ayuntamiento de Vila de Cruces, enclavado en la comarca del Deza y donde se confirmaba el primer ejemplar muerto por esta dolencia de la provincia de Pontevedra. Desde Medio Rural aseguran que excepto en el caso de la explotación de Guitiriz, con cuatro bovinos afectados, en el resto de casos solo un animal del total de los bovinos presentes en la granja afectada presentaba sintomatología compatible con esta enfermedad.

De todos modos, el Ministerio de Agricultura actualizaba ayer por la mañana los datos de los brotes en la comunidad y avanzaba que casi 700 ejemplares son “sensibles”; es decir, dudosos o pendientes de confirmación”. Se refieren a casos que presentan síntomas compatibles con la enfermedad y que computan en Galicia hasta 689 reses.

En Galicia están confirmados otros brotes, con focos en Abegondo, A Capela, Riós, San Sadurniño, Pontedeume, Vilarmaior, Xermade y Mesía. En este sentido, hace falta señalar que la EHE es una enfermedad infecciosa pero no contagiosa producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides, spp.

Dada la vía de transmisión, esta enfermedad aparece mientras exista el mosquito vector circulando en el ambiente. Por lo tanto, existe un período de posible afectación de los animales (aproximadamente de abril a diciembre) y otro, en los meses de invierno, en los que al no existir circulación del vector, no existe posibilidad de infección en los animales.

La única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de los mosquitos transmisores, por lo que no es posible a transmisión directa o indirecta entre ellos. Además, esta dolencia no afecta a las personas, ni por la picadura del mosquito transmisor, ni por contacto con animales infectados, ni por el consumo de productos de origen animal (carne, leche…) de estos animales. Desde la Consellería de Medio Rural destacan que la EHE afecta especialmente la rumiantes silvestres, fundamentalmente ciervos, también corzos o gamos. Solo el ganado bovino doméstico resulta afectado con la aparición de síntomas en algunos animales. Y, aunque el ganado ovino puede también infectarse, no aparece sintomatología. Tampoco el ganado cabruno no es sensible a esta enfermedad.

En cuanto a los estudios preliminares realizados en España, en las comunidades autónomas afectadas este año por EHE presentan un dato de morbilidad media (número de animales que presentan síntomas respeto al total del rebaño) del 7,53% y una mortalidad media en los animales afectados inferior al 1% (0,51%).

En el ganado vacuno puede presentarse clínica moderada, con fiebre, pérdida de apetito, edema facial, secreción ocular y/o nasal, salivación, dificultad respiratoria, eritema o descamación en boca y nariz, cojera o eritema de la ubre, síntomas que normalmente desaparecen en aproximadamente dos semanas. En cuanto al ganado ovino y cabruno , no hay constancia de enfermedad clínica en los animales. Además, hace falta señalar que no existe vacuna ni tratamiento curativo específico frente al virus de la EHE. Por eso, las medidas preventivas posibles a tomar respecto a esta enfermedad vano encaminadas a evitar el contacto de los animales con el mosquito vector.

Dos nuevos casos de gripe aviar en aves silvestres, en Porto do Son y Ribeira

Paralelamente, el Ministerio de Agricultura confirmaba dos casos de gripe aviar en Porto do Son y Ribeira; una enfermedad que transmiten las aves salvajes y que, en este caso, ha llegado a confirmarse esta misma semana en la comarca de Noia. Se trata de cuatro ejemplares de gaviota patiamarilla (uno en el concello de Ribeira y cuatro en el de Porto do Son) que se encontraron algunos muertos y otros con sintomatología clínica. Con estes dos nuevos focos suman ya ocho los notificados en la comunidad autónoma. Desde el pasado 11 de mayo no se detectaba ningún caso nuevo en Galicia. La Consellería de Medio Ambiente aclara, en todo caso, que estos nuevos focos solo afectan a aves silvestres por lo que “no implica cambios en el estatus sanitario de Galicia” en relación a la gripe aviar”.