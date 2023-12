Desde hoy y durante todo su período de vigencia, los usuarios de Renfe podrán obtener los abonos gratuitos de Media Distancia para viajar hasta el 30 de abril. Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los abonos gratuitos para 2024, Renfe creará títulos multiviaje específicos que tendrán vigencia para cada cuatrimestre natural del año 2024. Para agilizar la adquisición de los abonos y evitar esperas innecesarias, la adquisición de los abonos de Media Distancia será posible a través de la web www.renfe.com. Para ello, el cliente debe estar registrado previamente.

Como principal novedad en 2024, Renfe ha anunciado que “va a profundizar en las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia, en donde todavía se detecta un uso irregular que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos. Así, en los recorridos de Media Distancia Renfe ha ampliado a una hora (actualmente son 10 minutos) el tiempo en el que una reserva debe ser formalizada o, en caso de no realizar el viaje, anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días. Con objeto de fomentar el buen uso de estos títulos, Renfe lanzará a partir de la segunda semana de enero una campaña de concienciación a la ciudadanía. De este modo, se incidirá que el mal uso de los abonos supone un perjuicio para el resto de ciudadanos que desean desplazarse. Además, Renfe realizará controles aleatorios en sus servicios de Media Distancia para comprobar el uso correcto de los títulos bonificados. En el caso de detectarse incumplimiento de la normativa se aplicarán las medidas antifraude establecida en estos servicios.