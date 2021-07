Un solo aspirante ha sido admitido en la polémica convocatoria para el puesto de inspector jefe de la Policía Local del Concello de Cambre. El único candidato que figura en la lista provisional de admitidos y excluidos es José Abel Patiño García, que en 2009 se afilió al partido que lidera el Gobierno local, Unión por Cambre, y que no guarda relación familiar con el alcalde, Óscar García Patiño, pese a la coincidencia de los apellidos. El Concello apunta que en la actualidad no es afiliado a la formación. La convocatoria del puesto, por libre designación, fue objeto de ocho recursos de reposición, que resultaron todos rechazados. Varios policías anuncian que presentarán ahora un recurso contencioso-administrativo y el sindicato USO asegura que pondrá el asunto en manos de la Fiscalía.

Los ocho recursos fueron presentados por tres policías —entre ellos, el anterior inspector—, los partidos de la oposición y los sindicatos USO y UGT. Cuestionaron la legalidad de la convocatoria, a dedo y para un puesto que no estaba previsto en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El Ejecutivo municipal defiende que el procedimiento es legal, como argumentó en el pleno extraordinario que forzó la oposición para exigir al Gobierno local que ofreciese explicaciones por la convocatoria.

Los tres policías sostenían en su recurso que la convocatoria constituye una “actuación ilegal” y que es “nula de pleno derecho” por vulnerar el procedimiento establecido. Aseguraron que es “un acto administrativo contrario a la ley”, que constituye “un claro abuso de poder” y es “arbitrario”. Argumentaron, además, que “la última RPT del Ayuntamiento cambrés no prevé esta plaza —sino la de inspector, vacante al encontrarse su titular en excedencia— que no cuenta con dotación presupuestaria, que no está justificado el procedimiento de libre designación y que debería convocarse de modo que permitiera la promoción interna de los oficiales que forman parte de la Policía Local de Cambre. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han tumbado todos los recursos al considerar legal el procedimiento.

El Gobierno local argumentó, además, que buena parte de la plantilla, 13 agentes, además de CIG y UGT, apoyaron un escrito en el que se oponen a designar la plaza por promoción interna. En ese texto, los delegados de UGT y CIG exigían al Concello la creación de cuatro puestos de oficial y avalaban aplazar la promoción interna a inspector, procedimiento que sí reclamaban para cubrir los “no menos de cuatro” puestos de oficial.