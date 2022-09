Oleiros suma un ‘parkour’ al complejo deportivo comarcal de Bastiagueiro

La pista de patinaje de Sada no está en funcionamiento ni su piscina municipal por lo que muchos vecinos de este municipio acuden a las instalaciones deportivas de Oleiros, que también utilizan jóvenes de A Coruña y también de Culleredo y Cambre en algunas disciplinas. En el enclave de Bastiagueiro se ubica la Facultad de Ciencias del Deporte, las pistas del INEF y las piscinas. A pocos metros se ubica la recientemente finalizada sede de la escuela municipal de surf. Al lado de las pistas el Concello inauguró hace poco una pista de patinaje de velocidad (apta también para otras prácticas deportivas). Este enclave constituye así un gran polo deportivo de dimensión comarcal y el Ayuntamiento de Oleiros acaba de licitar una obra que dará cobertura a la demanda de la población más joven: ampliar la actual pista de skate y construir un recinto para la práctica de parkour.

El Concello ha sacado a contratación por 301.631 euros la ejecución de esta área de parkour, una disciplina que cada vez tiene más adeptos y que se basa en desarrollar cuerpo y mente a través del movimiento, saltando, corriendo, trepando y rodando como forma de moverse a través de obstáculos. Este contrato también incluye la ampliación de la actual pista de skate, de elevado uso, con la ejecución de un bowl, como un vaso de piscina, entre otros elementos.

El Ejecutivo también pretende así atender la demanda e interés de una parte importante de su población: el 30% de su censo, algo más de 10.000 personas, son menores de 30 años, según datos de 2020.

Inauguración del nuevo campo de fútbol de Mera

Alrededor de la playa de Bastiagueiro se han ido concentrando en los últimos años una gran cantidad de instalaciones deportivas, que aún se completarán más cuando el Concello licite el edificio multiusos en este mismo lugar, que albergará tanto competiciones deportivas hasta conciertos y exposiciones. La Diputación le cedió gratis trece hectáreas de suelo en este entorno, por lo que tiene superficie para hacerlo (y acaba de ampliar el aparcamiento). Al carácter comarcal de este enclave también ayuda la instalación hace años de las instalaciones deportivas de la Universidad de A Coruña. El Concello también tiene en licitación ahora la ampliación y mejora del pabellón del colegio de A Rabadeira y el próximo día 17 inaugurará el complejo deportivo de Fonte Cuba, donde construyó el nuevo campo de fútbol de Mera, con gradas, vestuarios y césped artificial.

López Cao, para el café de As Trece Rosas

La empresa López Cao se perfila para ejecutar la reforma de la casa que no se derribó en el parque As Trece Rosas de Bastiagueiriño, para convertirla en una cafetería con mirador. La mesa de contratación la ha propuesto tras excluir la oferta de Melcor, por considerar que no justificó que fuese tan baja.