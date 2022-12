“Oleiros tiene que cambiar si no quiere morir de éxito”

Carmen Acuña fue diputada en el Parlamento gallego desde 2005 hasta 2009, con el gobierno de Pérez Touriño, y después siguió hasta tres legislaturas, hasta 2016, cuando volvió a su profesión, médico de familia, primero en el centro de salud de Santa Cruz, donde vive, y después en el consultorio de Mera. Ahora será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Oleiros para las municipales de 2023.

Ya estaba retirada de la política. ¿Qué la ha convencido de volver?

Fueron insistentes. Yo ya estaba pensando en la jubilación ,para abril, porque tendría más tiempo y además ya no tengo personas dependientes a mi cargo. Tengo un sentido de la responsabilidad con el partido, con la agrupación, y sobre todo creo que Oleiros necesita un cambio después de cuarenta años de Gobierno, que entre aire fresco, conseguir que tenga más vida municipal y vecinal. Los proyectos se agotan y los gobernantes se endiosan. La política no es solo hacer rotondas. Es diálogo, participación, respeto. El alcalde es un alcalde de los años ochenta o noventa y estamos en 2023. Hace falta modernizar muchas cosas, también impulsar políticas feministas. Oleiros está creciendo muy deprisa y va a tener muchos problemas. Se está gestionando muy mal.

Tiene experiencia en política y en el debate, también a veces bronco, en el Parlamento, viene preparada.

En el Parlamento se trabaja muchísimo. Agradezco mucho esta oportunidad ahora. La política municipal es la más próxima y me parece la más difícil y para mí es un reto precioso. Quiero aprender mucho. Cuando veo que no hay comisiones donde debatir todos los concejales, como en otros concellos, no lo puedo creer. Hay que tener espacios para debatir, negociar, participar y aportar.

Los partidos de la oposición han alertado muchas veces de falta de personal en los centros de salud.

En Mera, al salir en prensa las quejas, conseguimos tener una segunda enfermera, compartida con Santa Cruz. Es imprescindible porque se acude a muchos domicilios por personas mayores, muchos crónicos. Me da pena decir que me jubilo y la sanidad en Galicia está peor que cuando yo empecé.

¿Puede adelantar algunas claves de su programa?

Oleiros tiene muchas casas pero faltan muchas cosas: buenas comunicaciones, mejores servicios sanitarios y educativos, que sea más sostenible y más inclusivo, más empleo, más accesibilidad. No puede ser un conjunto de urbanizaciones aisladas, desconectadas entre sí. Urge cambiar este modelo, darle más vida vecinal, más vida comercial. Es un pueblo aún bien conservado, pero no puede ser un lugar para dormir, sino un Oleiros para vivir. La gente ya nota que hace falta un cambio. Oleiros tiene muchas más opciones que tiene que explorar, si no puede morir de éxito. Yo ya tengo mi carrera hecha, así que no vengo a lucirme, sino a mejorar la vida de los y las oleirenses.

Su predecesor del PSOE tuvo que pagar contribuciones especiales y al candidato del PP le expropiaron una vivienda familiar. ¿No le da miedo, con estos precedentes?

A mí me encanta el folclore, ya tengo callo. Si me pasa algo, ya me veo encadenada o así. Pero confío en que hablando con tranquilidad se puede llegar a acuerdos.

¿Conoce al alcalde?

Lo conocí hace tiempo, por un caso de violencia de género. Vi que no había un Centro de Información a la Mujer (CIM) y me parecía increíble derivar a esa mujer a Culleredo. Le pedí una entrevista y me la dio y me facilitó otra con el concejal de Servizos Sociais, que me dijo que ya hacían ese servicio desde la concejalía. Pero no es suficiente. Conseguir un CIM será una de las prioridades del PSOE.