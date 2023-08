Los concellos de A Coruña y su área metropolitana reaccionan con distintos planteamientos y a distintas marchas a la declaración de sequía prolongada en A Coruña por parte de la Xunta este lunes, ante el bajo nivel que presenta el embalse de Cecebre, del de que se abastece buena parte de la comarca.

A Coruña. El Gobierno local coruñés ha anunciado que pondrá en marcha las primeras limitaciones para usos no prioritarios. Obligará a reducir los baldeos y la limpieza de edificios, los riegos en zonas públicas y privadas quedarán restringidos a lo estrictamente necesario, se limitará el llenado de piscinas, se cerrarán las fuentes ornamentales y se prohibirá el lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados. Además de las restricciones adoptadas, el Concello de A Coruña anunció ayer que reforzará el “seguimiento de los consumos y el control de presiones en los distintos sectores de la red” de abastecimiento, además “intentar minimizar las pérdidas”.

El Ejecutivo local anunció estas medidas poco tiempo después de que la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, realizase unas declaraciones ayer sobre la situación de sequía, pero en las que no mencionó estas prohibiciones. Lo que sí comentó la regidora es que con el agua que hay embalsada en Cecebre, que se encuentra al 64% de su capacidad, está “garantizado el suministro hasta finales de año” y que en caso de que durante los próximos meses apenas hubiese precipitaciones “habría que ver las medidas a tomar”. La regidora también solicitó realizar un “uso responsable” del sistema de abastecimiento. La Xunta aseguró ayer que Augas de Galicia no había recibido solicitud formal de trasvase desde As Encrobas.

Arteixo. El Concello de Arteixo se muestra “alineado con las medidas de Emalcsa”, la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, que gestiona el embalse de Cecebre y que aporta casi tres cuartas partes del suministro de agua que consumen los arteixanos. El gerente de Servicios Urbanos Municipais de Arteixo (Sumarte), José Manuel Álvarez-Campana, señala que se están “redoblando las medidas de control de fugas”, “controlando los equipos de presión” y “optimizando el llenado de depósitos”.

Además, afirma que se realizan recomendaciones a los residentes como “reducir el riego, maximizar el uso de las bañeras y revisión de fugas” para lograr “un uso prudente del agua”. Álvarez-Campana asegura que también, desde principios del verano, se han reducido los riegos públicos y los baldeos de las calles. “Pedir prudencia y que la gente se conciencie”, afirma.

Culleredo. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, apuesta por adoptar “medidas conjuntas entre los concellos que captan agua del embalse de Cecebre ante la situación de sequía prolongada determinada por la Xunta”. El regidor considera “lógico y sensato” que las limitaciones a tomar “sean similares en todo el territorio”.

Rioboo avanza que el Concello fijará las restricciones en el consumo que determinen el Concello de A Coruña y Emalcsa, como responsable de la distribución del agua y titulares del embalse. El alcalde muestra su disposición para efectuar una coordinación entre todos los ayuntamientos y agentes implicados para ofrecer una actuación eficaz. Así, algunas de las medidas ya avanzadas por A Coruña se mantendrán, como la reducción de los riegos en zonas públicas y privadas, o de los baldeos y limpiezas. También se podrá limitar el llenado de piscinas y la actividad de las fuentes ornamentales, si bien en el caso de la fuente de Vilaboa, de reciente creación, el agua forma parte de un circuito cerrado. El Concello afirma que algunas de estas medidas ya están en aplicación en Culleredo desde hace meses, como en la disminución en el riego de espacios verdes amplios, como el paseo.

Cambre. El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, lamenta que la Xunta de Galicia “eluda buscar una solución real a los problemas de abastecimiento de agua en la comarca de A Coruña”. El regidor reclama el trasvase de agua desde el lago de As Encrobas, en Cerceda, al de Cecebre como “solución a esta problemática” y señala que este proyecto “lleva años pendiente por la falta de interés de las administraciones con competencia en esta materia”. García Patiño urge el cumplimiento “de esta reivindicación histórica” después de que el Gobierno gallego decretase la situación de prealerta por escasez moderada de agua.

El mandatario cambrés considera “injusto que tengan que ser, una vez más, los vecinos y vecinas los que tengan que limitar su consumo de agua por motivo de la inoperancia de los organismos correspondientes”. Además, asegura que esta situación se repite “año tras año, pero la Xunta de Galicia no se decide a atajar el problema de raíz”.

Sada. El Ayuntamiento de Sada anunció ayer medidas inmediatas, que hoy publicará en un bando municipal. Consisten en: restringir el consumo de fuentes ornamentales, eliminar el baldeo de calles, reducir los riegos públicos y privados, controlar los consumos en edificios e instalaciones municipales y detectar y minimizar las pérdidas en la red de abastecimiento. El alcalde, Benito Portela, pide colaboración a los vecinos, instituciones públicas y privadas y empresas con precauciones como: reducir el lavado de coches y el riego de huertas, optimizar los recursos en el riego y en ganadería, revisar los elementos que puedan tener fugas, uso racional de agua en el aseo personal, uso de electrodomésticos con carga completa, lavado de frutas y verduras en recipientes e instalación de filtros atomizadores o difusores en los grifos.

Betanzos. El Concello de Betanzos, que no se abastece del agua de Cecebre, apunta que el plan de sequía aprobado por la Xunta en situación de prealerta “lo que indica es que hay que hacer una campaña de concienciación de uso responsable”. El Ayuntamiento asegura que impulsará la sensibilización con la empresa concesionaria. De momento, no se van a tomar otras medidas”, señala el Gobierno betanceiro.

Carral. El Concello de Carral impulsa una campaña para concienciar “sobre el cuidado de un recurso tan preciado como es el agua”, apunta el alcalde, Javier Gestal, con el lema Auga que has de beber, non a deixes perder. Además, el Ayuntamiento reducirá los baldeos y limitará el riego de zonas públicas “a lo estrictamente necesario”. Impulsa, asimismo, acciones informativas como un bando con recomendaciones como revisar y reparar grifos o tuberías para evitar pérdidas de agua y evitar el lavado de coches, el llenado de piscinas o el riego a las últimas horas del día.

Abegondo. El Ayuntamiento de Abegondo se abastece del embalse de Beche, que “está al 64% de capacidad ahora mismo, algo menos que año pasado pero sigue dentro de los niveles de normalidad que marca el plan de sequía que había sido aprobado por el Concello y la Xunta”, señala. Asegura que, “no obstante, se va a hacer una campaña de sensibilización”.

Miño y Bergondo estudian todavía qué medidas adoptar.