El inmueble más caro de Galicia: un edificio en Cambre de alquiler social por 7 millones

Hace ahora cinco años los vecinos y vecinas del edificio Hábitat 60 Plus en A Barcala (Cambre) denunciaban que tras un cambio de propietario del inmueble les subían los alquileres sociales y les repercutían por primera vez gastos que hasta entonces se incluían en la renta, como el agua o la tasa de la basura. Pagaban como media unos 250 euros al mes y en algunos casos las subidas les llegaron a casi el doble. Actualmente una inmobiliaria tiene a la venta todo este inmueble, las 136 viviendas, 120 garajes y 8 locales comerciales en sus cuatro plantas, por un total de siete millones de euros, constituyendo la propiedad residencial más cara ahora mismo a la venta en Galicia.

En este inmueble existen ya varios pisos que están vacíos, después de que algunos inquilinos se fuesen tras la subida de las rentas, pero aún quedan muchos ocupados. “Mi suegra vive aún allí y yo también lo hice durante treinta años. A mi madre no le renovaron pero a otros inquilinos sí, por siete años, y hace poco, por lo que no entiendo cómo lo venden. Los pisos que quedaron libres los vaciaron, sacaron todos los muebles, y los cerraron pero no los han sacado en alquiler. La cuarta planta por ejemplo está casi toda vacía”, explicó ayer una antigua inquilina.

El inmueble ocupa una parcela de unos 3.500 metros cuadrados entre las calles Río Mandeo y Río Mero. En la web de la inmobiliaria figuran, además de las fotografías, imágenes de los garajes, locales comerciales (cerraron la cafetería y el gimnasio), el patio interior, así como los interiores de varios pisos vacíos, algunos con muebles y otros sin ellos (aunque todos con electrodomésticos en las cocinas), incluso de áticos.

En la información también se destaca que fue un “geriátrico” por lo que las instalaciones están adaptadas para ese uso, con pasillos de 2,5 metros de anchura, puertas de grandes dimensiones y otras características. Se especifica además que el inmueble está “sin inquilino”.

El inmueble fue construido en 1999, tiene 34 pisos por planta y una superficie construida de 15.525 metros cuadrados.

El edificio fue residencia de mayores hace muchos años (Hábitat Plus 60) y después se reconvirtió en bloque de estudios y apartamentos de alquiler a bajos precios. El Concello de Cambre, en su día, firmó un convenio con la empresa propietaria para destinar los pisos a menores de 30 años y mayores de 65. Después, en 2018, se vendió el inmueble a otra sociedad y muchos inquilinos denunciaron que tenían que marcharse al subirles los precios.