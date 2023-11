El puerto de Santa Cruz se cae a pedazos: la policía valla gran parte del paseo por el riesgo

El paseo marítimo de Santa Cruz es actualmente un peligro. La mayor parte está ya vallado y con cinta de la Policía Local para impedir el tránsito después de que se cayesen numerosas piedras de la base del muro que da a la playa, abriéndose importantes huecos tanto frente al bar municipal y local de los socorristas como frente al monumento del Emigrante, donde el paseo se ha hundido visiblemente.

El Ayuntamiento de Oleiros lleva años reclamando la mejora integral tanto de este muelle como el de Mera porque tienen más de cien años y en ese siglo de vida nunca han sido objeto de una rehabilitación integral a pesar de los evidentes daños que presenta y que han quedado en evidencia en los últimos tiempos, con desprendimientos como el de 2015 y sobre todo el hundimiento del suelo a lo largo de varios metros, llegando a tragar un camión de obra, en 2011.

El fuerte oleaje y en los últimos años la enorme pérdida de arena de la playa de Santa Cruz, que ha descabalgado la base del paseo, dejando el acceso al arenal situado frente al restaurante El 13 totalmente en el aire, al perder la arena de abajo, se ha unido a la acción de las fuertes lluvias de las últimas semanas, que según explicó ayer el alcalde, Ángel García Seoane, también han influido en lo que ocurrió ayer y que obligó a precintar, vallar y cerrar el paso hacia el espigón por el peligro de más desplomes y también el de que alguien pueda caer dentro de uno de estos agujeros.

“Un técnico del Concello se metió en uno de estos agujeros hasta la cintura”, aseguró ayer García Seoane.El regidor oleirense solicitó hace dos meses una reunión con responsables del Ministerio de Transición Ecológica para hablar de varias obras en el litoral pero le remitieron al responsable de Costas del Estado en Galicia, que según Seoane se limitó a decirle que la mejora en estas zonas “era asunto municipal”.

“Si Costas no toma medidas iremos al delegado del Gobierno, y si no nos encerraremos en un ministerio pero esto no puede seguir así”, subrayó Seoane. Estos desprendimientos y hundimientos en Santa Cruz se unen a los producidos en el acantilado de O Xunqueiro y el del parque de As Trece Rosas en Bastiagueiriño, entre otros.

El Concello, además de tener todo vallado para impedir el paso de los viandantes por seguridad, prevé arreglar el firme del paseo eliminando la base de piezas de pizarra “porque se rompen continuamente”, afirmó el alcalde.