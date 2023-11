El hijo de un represaliado recibe los posibles restos de su padre hallados en Trasanquelos

“El Estado, de alguna manera, te quitó a tu padre. Y ahora nosotros, que representamos al Estado, te devolvemos sus restos”. Así se dirigió el antropólogo forense del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia), Fernando Serrulla, al hijo de uno de los represaliados durante la Guerra Civil, Orientado Fernández, de 88 años. Orientado se presentó ayer en el cementerio de Trasanquelos, en Oza-Cesuras, para conocer de primera mano los trabajos de exhumación realizados por un equipo multidisciplinar en una fosa común del camposanto. Esta investigación ha sido posible gracias a la asociación Irmáns Suárez Picallo de Sada.

En la fosa han aparecido esta semana restos que posiblemente se correspondan con los del maestro de la República, Rafael Fernández Casas. Se sabe que el profesor, militante del Partido Galeguista, fue asesinado de un disparo en la cabeza junto a un vecino de Bergondo, Juan Torreiro Seoane, en una cuneta de Trasanquelos el 20 de agosto de 1936. “Estaría encantado de llevar el cráneo, si es de él, al nicho que tenemos en Ortigueira. Lo pondríamos con mi madre”, relata con emoción Orientado. “Todavía conservo su diploma académico y su reloj. Para poder recibir una ayuda, mi madre tuvo que decir que mi padre murió de una enfermedad cerebral y no de un disparo”.

Más cuerpos de los esperados en la fosa

En el punto en el que aparecieron los restos se halló un cuerpo más, aunque el equipo no cree que se trate de otro represaliado. Gracias al calzado que conserva el cuerpo, se ha podido saber en qué época fue enterrado. “Por el tipo de botas y por los calcetines, ajustados con gomas, sabemos que esta persona falleció en los años 50, porque en España esas gomas no aparecieron hasta esa época”, señala el arqueólogo del equipo, Mario César Vila. Además, el equipo descarta que haya sido asesinado. Gracias a los huesos, el equipo ha podido saber que la persona falleció debido a un cáncer y que tenía metástasis en el cerebro, ya que el cráneo aparecía agujereado, pero no por una bala, como parece ser en el caso de los otros dos cráneos encontrados.

Ahora, se llevarán lo restos al Imelga y al instituto Luis Concheiros para confirmar si son de Rafael Fernández y Torreiro Seoane. “En tres o cuatro meses como mucho tendremos alguna información”, señala Serrulla.