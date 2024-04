Canciones que sacuden sociedades

“Si te dijera amor mío / que temo a la madrugada / no sé qué estrellas son esas / que hieren como amenazas”, escribió Luis Eduardo Aute en los estertores del Franquismo en Al alba, ya un himno de la canción protesta que el cantautor César de Centi interpretará en el Museo Arqueolóxico de Cambre con intención de que la coreen también los asistentes, tras oír las explicaciones de su contexto histórico de boca del concejal e historiador Ramón Boga, promotor de la actividad. De Centi revisará un puñado de canciones populares emblemáticas y Boga sumergirá al público en el tiempo y el lugar en el que fueron concebidas, en un recital bautizado como Historias con canción, cancións con historia, que pondrá el broche al programa municipal As noites no museo.

La cita será el 25 de abril, así que habrá una canción ineludible: Grândola, vila morena, la composición de Zeca Afonso que se convirtió en himno de la Revolución de los Claveles de Portugal. “La idea era buscar canciones representativas, emblemáticas de la canción popular, que trascendieron, que cambiaron vidas, que ayudaron a movimientos sociales a resurgir y que hoy en día aún se recuerdan”, apunta De Centi. El músico tiene en su repertorio habitual Al alba y otro de los temas que desgranará en el museo cambrés, Yo pisaré las calles nuevamente, de Pablo Milanés. El resto del repertorio es nuevo para De Centi, preparado “expresamente” para la actuación de Cambre, para la que ha seleccionado temas “que la gente conozca, que pueda tararear conmigo y entender de una primera escucha”. Junto con las piezas de Aute y Milanés, sonarán otros clásicos de la música vinculados a movimientos sociales, como Bella ciao, “una canción libertaria”, señala De Centi, quien se reserva a modo de sorpresa para el público el resto de canciones que vestirán el museo el día 25.

“Esas canciones se convierten en referencias para la gente y para la canción de autor actual. Siempre nos hemos fijado en esas canciones para tratar de conseguir hacer cosas similares, nos sirven de referencia para nosotros poder hacer algo que tenga que ver con lo que sucede hoy en día”, explica el cantautor, que ve los temas elegidos vigentes y oportunos en el contexto sociopolítico actual. “La emigración, la inmigración, las mujeres, los derechos de las mujeres, los derechos de la democracia, la sanidad pública... los partidos de extrema derecha quieren que volvamos atrás”, reflexiona De Centi.

El encargado de aportar la parte histórica, Ramón Boga, explica el proyecto As noites do museo, del que forma parte el recital, “busca ofrecer a los vecinos y vecinas actividades que les permitan tener una aproximación distinta de la historia y del patrimonio tanto de Cambre como de Galicia”. La actividad comenzará a las 20.30. El aforo es limitado, por lo que las personas interesadas deberán retirar sus entradas previamente. Podrán hacerlo a partir del lunes, día 22, en el Museo Arqueolóxico de Cambre, informa el Ayuntamiento.

