'El cazador' es un concurso presentado por Rodrigo Vázquez en el que cuatro cuatro concursantes anónimos se unen para enfrentarse a uno de los cazadores, un colectivo conformado por participantes ilustres y consagrados en los concursos de televisión más importantes.

Los participantes podrán enfrentarse a Erundino Alonso, uno de los componentes del grupo de 'Los Lobos', que participaron en 'Boom' y ganaron el mayor bote de la historia de la televisión; a Lilit Manukyan, Orestes Barbero o Paz Herrera, que participaron en 'Pasapalabra'; o a Ruth de Andrés, una de las caras más conocidas de 'Saber y Ganar'.

En uno de los últimos programas, Ato, un concursante valenciano, ha reconocido ser fiel seguidor del Deportivo de La Coruña, como el presentador del formato, y ha querido tener un detalle con él: "Te he traído un recuerdo porque sé que eres buena gente y eres del Dépor".

El concursante entregó a Rodrigo Vázquez dos de los partidos más especiales

El participante ha sacado dos periódicos en el que recuerdan el título de liga del equipo en el año 2000 y la victoria en la Copa del Rey el 6 de marzo de 2002.

"De pequeño coleccionaba todos los partidos, me los compraba. Es verdad que estos no los recorté. Tengo también el del famoso penalti aquel de Djukic", ha explicado Ato. Rodrigo Vázquez se ha emocionado con el detalle y ha agradecido el gesto: "No me digas eso que lloro, de verdad".