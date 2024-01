La Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza todos sus recursos para hacer que los conductores no pisen en exceso el acelerador. Por este motivo, solemos encontrarnos varios tipos de radares cada vez que salimos a las carreteras. Hay algunos que se ven a simple vista pero otros permanecen ocultos para que los conductores no los localicen. Hoy te contamos un truco que te permitirá saber si los carteles luminosos de la DGT tienen un radar oculto o no.