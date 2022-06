Desde que el ya expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció la construcción de una pasarela peatonal para unir As Xubias y la playa de Santa Cristina, el debate sobre sus pros y contras no ha cesado. El Grupo Hábitat organizó ayer un encuentro para despejar dudas sobre la infraestructura, analizar el entorno y proponer alternativas. “Hay muchas dudas sobre ello. Sí es necesario hacer una conexión para ciclistas y peatones entre A Coruña y Oleiros, pero no de cualquier manera ni a cualquier coste”, expone el biólogo Cosme Damián, quien moderó el debate.

Para gustos, colores, así que hay quien defiende esta pasarela y también quien la rechaza por su impacto paisajístico. No hay un proyecto concreto sobre su construcción, pero las imágenes virtuales muestran el enlace de 800 metros entre As Xubias y el arenal de Santa Cristina. La Xunta prevé que la obra esté finalizada el próximo año y que cuente con financiación de fondos europeos Next Generation. “Tiene un gran impacto paisajístico y, además, uno de los apoyos sería sobre la duna de la playa. Hay que cuidarla. También se rompería el frágil y reducido ecosistema de la zona”, comentan desde el Grupo Hábitat, que entienden que los fondos “deberían vincularse a otras acciones más sostenibles”. Los naturalistas insisten en que la ría do Burgo “es ya un entorno afectado”. Pero la necesidad de conectar ambos concellos provoca que también haya defensores de la infraestructura. “La pasarela viene muy bien. Tenemos una ciudad de 250.000 habitantes y esa playa está cerca. Ahora que la gente va en bici y patinete, todo lo que sean facilidades para llegar está bien”, reflexiona el catedrático y geólogo Vidal Romaní, que opina que la duna se ha convertido “en un bosque de eucaliptos”. No entiende por qué el Ayuntamiento de A Coruña rechaza esta pasarela si “lo único que ha hecho es machacar el litoral”. Vidal Romaní insiste en que es un puente “para el pueblo” que “apenas tiene impacto ya que por ahí no pasan coches”. “Se puede hacer un puente diáfano para bicicletas y peatones”, añade. Grupo Hábitat cree que hay “otras alternativas” interesantes para evitar la construcción de este puente sobre la ría. “Es un entorno que ya está afectado, así que aprovechemos el puente que ya existe, el de A Pasaxe”, indica Andrés Pereira, su director de proyectos. Hace referencia a la idea de la plataforma Mobi-Liza, que propone aprovechar la infraestructura creando un nivel inferior para ciclistas y peatones. “Una doble altura, como ocurre en otras ciudades”, apunta. En su web se pueden ver propuestas similares en Luxemburgo, Países Bajos o Virginia. “Serán los arquitectos los que digan si esto es posible, pero es importante analizar alternativas”, comentan los miembros de Hábitat, que se oponen a más cemento.