El día de inicio de vuelos a Ámsterdam, Milán y Ginebra, pendiente de la firma del contrato

El Consorcio de Turismo sacó este mes de julio un concurso para subvencionar la apertura de rutas aéreas entre Alvedro y Milán, Ámsterdam, Ginebra, Lisboa y Menorca. Para las tres primeras ciudades, solo se presentó una compañía, Easyjet. Sin embargo, según figura en la web donde se publica la tramitación de los contratos públicos, los enlaces todavía no han sido adjudicados formalmente, pese a que se determinó concederlos a la empresa ya en septiembre. Fuentes de la compañía indican que no pueden asegurar que se realizarán los vuelos, y el Concello, aunque garantiza que habrá enlace, admite que no se ha firmado el contrato y no tiene fecha de inicio. Avanza que será “en marzo o abril”.

Según declara Easyjet a este diario, “hasta la fecha no se ha firmado ningún contrato”, con lo que la desde la aerolínea no pueden “confirmar si EasyJet operará desde el aeropuerto y cuándo lo hará”. El Ayuntamiento, sin embargo, promete que el contrato se firmará, y afirma que es habitual, en estos casos, esperar hasta unos meses antes del inicio de los vuelos. También indican que “no tenemos todavía” la fecha de inicio de los enlaces. De acuerdo con la documentación del concurso, Easyjet recibió bajas puntuaciones en la oferta técnica, que valía 30 puntos de los 100 máximos a los que podían aspirar las empresas concurrentes. En las evaluaciones de las ofertas para volar a Milán y a Ginebra solo consiguió nueve puntos, mientras que en la de Ámsterdam se quedó en 8,5. Easyjet volará desde el aeropuerto de A Coruña a Ginebra, Milán y Ámsterdam a partir de abril Entre las deficiencias que notaron los evaluadores están problemas como que “no se identifican de manera adecuada y detallada” los objetivos, o falta de estrategia para hacer una campaña publicitaria más allá de internet, sin “mención a objetivos perseguidos y estrategia planteada” o planes para promocionar los vuelos. La empresa consiguió la máxima puntuación, 70 puntos, en la oferta económica, pero esta cifra se alcanza automáticamente cubriendo las condiciones mínimas si solo se presenta una empresa, sin necesidad de presentar mejoras en las frecuencias. De acuerdo con las condiciones del contrato, las empresas deben garantizar dos enlaces de ida y vuelta entre Alvedro y el aeropuerto de destino cada semana, esto es, cuatro vuelos, para un total de 208 a lo largo del año. Si la conexión aérea directa no existe, hay “un máximo de dos meses para establecerla y que la misma esté plenamente operativa”, lo que puede explicar por qué se está retrasando la firma del contrato. El número de asientos ofertados a lo largo del año debe ser, como mínimo, 20.800 al año. Según figura en las condiciones del concurso, las rutas funcionarán durante las anualidades de 2023, 2024 y 2025, si bien la empresa adjudicataria podrá cancelarlas después de operar un año si entra a operar un nuevo competidor, o si la ocupación media de los aviones es inferior al 60% durante los doce meses anteriores a solicitar la rescisión del contrato. A cambio de operar en la ruta, la empresa, si no se acuerda alguna rebaja en el precio en la firma del contrato, recibirá anualmente 275.000 euros, aunque el coste para el Consorcio será superior, de 332.750 euros anuales, debido a que también tendrá que abonar IVA, una subvención que se justifica para que “se potencie el uso de aeropuerto de Alvedro tras el efecto negativo que la pandemia trabajo al sector turístico”. La entidad, creada para promocionar el turismo a la ciudad, está formada por el Concello, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria, si bien la presidencia recae en el primero.