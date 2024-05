La temporada de conciertos completa poco a poco su programación para este 2024. La ciudad se ha convertido en una parada imprescindible para muchas giras nacionales e internacionales, que incluyen A Coruña entre las fechas señaladas del calendario.

Ya sea por el calor de su público, la belleza de su enclave, su oferta gastronómica o los múltiples encantos que atesora la ciudad, los atractivos de A Coruña se suman a su rica oferta cultural, con una programación musical completa, variada y para todos los públicos.

Descubre todos los conciertos que no podrás perderte este 2024 en A Coruña.

7 de enero. Leilía

La banda de cantareiras Leilía se despide de los escenarios con un concierto en el teatro Colón el próximo 7 de enero, a las 20.30h. Las entradas pueden adquirirse a través de Ataquilla y en los despachos de billetes del teatro Colón y la plaza de Ourense.

Las cantareiras de Leilía dicen adiós a los escenarios en el Colón / Casteleiro / RollerAgencia

26 de enero. Luar na Lubre

'XX Encrucillada' es el título del espectáculo que Luar na Lubre ofrecerá el día 26 en el teatro Colón.

28 de enero. Francisco

El cantante Francisco durante una actuación. / Víctor Lerena

El artista celebra en El Palacio de la Ópera los 40 años de su grán éxito 'Latino' con una gira por teatro y auditorios, en la que estará acompañado por prestigiosos músicos. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla.com a partir de 25 euros.

28 de enero. Candlelight: las cuatro estaciones de Vivaldi

El NHC Finisterre de A Coruña presenta una experiencia musical en directo a la luz de las velas para disfrutar de las Cuatro Estaciones de Vivaldi interpretadas por un cuarteto de cuerdas. Puedes precomprar tu entrada con una cena-maridaje, que consta de dos entrantes, plato principal y postre temático.

2 febrero. Ismael Serrano

Ismael Serrano. / JLP

La gira 'La canción de nuestra vida' del cantautor Ismael Serrano llega al teatro Colón con un espectáculo lleno de poesía que incluye los éxitos de siempre y canciones inéditas. Las entradas pueden adquirirse a partir de 25 euros.

3 de febrero. El Cigala

El cantaor Diego El Cigala durante un concierto. / José Jácome

El cantautor Diego El Cigala presenta sus 'Obras Maestras' en el Palacio de la Ópera, con una colección de canciones reconocidas por el público. Las entradas pueden adquirirse a partir de 38 euros.

17 de febrero. Javi Maneiro

Javi Maneiro, vocalista de Heredeiros da Crus. / LOC

El vocalista de Heredeiros da Crus, Javi Maneiro, presenta su nuevo disco en solitario, ‘Un bonito despertar’, en el Playa Club el 17 de febrero. Las entradas para el concierto pueden adquirirse por 10 euros, más gastos de gestión, a través de la plataforma www.enterticket.es..

17 de febrero. Bad Gyal

Concierto de Bad Gyal en las Nits del Forum. / FERRAN SENDRA (EPC)

La cantante recalará en el Coliseum de A Coruña en uno de los primeros conciertos de su gira tras presentar en enero nuevo disco: La Joia. Más información.

19 de febrero. Swans

La banda neoyorquina Swans volverá a actuar en A Coruña este 2024 tras su participación en el festival Noroeste en 2017. El concierto será en el teatro Colón y las entradas se han puesto a la venta entre los 26 y los 32 euros.

23 -24 de febrero. Aphonnic

La banda gallega de metalcore regresa a la ciudad para presentar su nuevo disco 'Crema', que se publica a finales de año. La gira, que los llevará por todo el territorio nacional, hace parada en la sala Filomatic por partida doble. Las entradas pueden adquirirse a partir de 15 euros.

24 de febrero. Budiño

Budiño se subirá al escenario del teatro Colón el 24 de febrero para presentar 'Branca Vela'.

25 de febrero. Ara Malikian

El polifacético violinista Ara Malikian regresa a la ciudad para presentar 'The Ara Malikian World Tour', inspirada en los sueños de un niño tras ver el crecimiento de su hijo. El concierto será el 25 de febrero en el Palacio de la Ópera y las entradas pueden adquirirse desde los 48 euros en entradas.ataquilla.com.

El violinista Ara Malikian durante un concierto en A Coruña. / LOC

2 de marzo. Café Quijano

Café Quijano presentan 'Manhattan Tour' el 2 de marzo en el Palacio de la Ópera.

2 de marzo. El Langui

El Playa Club será el escenario de presentación del nuevo trabajo discográfico de El Langui.

Del 7 al 10 de marzo. 'Grease' en el Colón

El teatro Colón será el escenario del musical Grease, que celebra su 50 aniversario. Entre el 7 y el 10 de marzo se ofrecerán siete funciones.

8 de marzo. Miriam Rodríguez

La cantante Miriam Rodríguez abrirá su próxima gira con una actuación en A Coruña / Carlos Pardellas

La cantante coruñesa --es natural de Pontedeume-- ha elegido A Coruña para abrir su próxima gira, que comenzará el día 8 de marzo en la sala Inn Club. Más información.

9 de marzo. Coque Malla

Coque Malla en concierto. / Gustavo Santos

El artista madrileño presenta 'Aunque estemos muertos tour' en el Palacio de la Ópera. Las entradas están a la venta desde 15 euros.

16 de marzo. Jarabe de Palo: tributo a Pau Donés

El grupo recuerda al que fue su líder, fallecido en 2020, con una gira que recalará en A Coruña el día 16 de marzo. Más información.

22 de marzo. Niña Polaca

Niña Polaca actuará el 22 de marzo en el Garufa.

24 de marzo. Al Bano

El cantante italiano Al Bano actuará el 24 de marzo en el Palacio de la Ópera dentro de su gira È la mia vita.

5 de abril. Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte / LOC

El veterano grupo mexicano Los Tigres del Norte volverá a actuar en España tras 14 años de ausencia. Una de las paradas de la gira es A Coruña, donde ofrecerán un concierto en el Coliseum. Las entradas saldrá próximamente a la venta.

6 de abril. Pablo López

El malagueño Pablo López, en una imagen promocional. / LOC

El malagueño Pablo López incluye en su nueva gira, con motivo de su décimo aniversario sobre los escenarios, una parada en A Coruña. La cita, para la que ya se han agotado las entradas, será el 6 de abril en el Palacio de la Ópera.

13 de abril. Russian Red

Concierto de Russian Red. / LOC

La cantautora Lourdes Hernández, más conocida como Russian Red, vuelve a los escenarios y lo hará en el teatro Colón de A Coruña el 13 de abril de 2024 para repasar sus grandes éxitos y presentar sus nuevas canciones. Las entradas para el concierto salen a la venta el lunes 4 de diciembre a través de Ataquilla y las taquillas de la plaza de Ourense y el teatro Colón.

14 de abril. Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre

Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre presentarán 'Axúdame a sentir' el 14 de abril en el teatro Colón.

18 de abril. Maika Makovski

La artista balear Maika Makovski actuará el próximo 18 de abril a las 21 horas en el Teatro Colón de A Coruña en el que será su regreso a la ciudad herculina tras su concierto en el 2022 en la 35º edición del Festival Noroeste. Las entradas están a la venta a precios que van de los 14 a los 18 eros a través de Ataquilla y las taquilla de la plaza de Ourense.

Maika Makovski / La Opinión

20 de abril. Sergio Dalma

Sergio Dalma. / LOC

Regresa uno de los imprescindibles del panorama musical nacional con una gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico: 'Sonríe porque estás en la foto'. El concierto en el Palacio de la Ópera promete nuevos temas, pero también los que le han acompañado en sus treinta y cuatro años de carrera musical. Las entradas, a partir de 40 euros.

21 de abril. Mikel Izal

El artista Mikel Izal presenta su proyecto en solitario en la gira 'El miedo y el paraíso' que pasará por el Palacio de la Ópera el próximo 21 de abril. Las entradas pueden adquirirse desde 38,50 euros en entradas.ataquilla.com.

29 abril. Marky Ramone

El batería de Los Ramones presenta su gira de 'punk rock' en el Playa Club. Las entradas pueden adquirirse a partir de 25 euros.

Marky Ramone, exbatería de Ramones. / LOC

3 de mayo. El Barrio.

El Barrio regresa a los escenarios para presentar su nuevo disco, 'Atemporal'. Un trabajo que conserva el aire flamenco y los sonidos del rock andaluz. La entrada para el concierto, que se celebrará en el Palacio de la Ópera, está a la venta a partir de los 46 euros.

11 de mayo. Havalina

Havalina se despide de los escenarios tras más de dos décadas de trayectoria. El grupo tocará el 11 de mayo en la sala Inn.

12 de mayo. Musical 'A tu lado' de Los Secretos

El musical de Los Secretos llegará al Palacio de la Ópera el 12 de mayo para repasar más de 40 años de trayectoria de la banda madrileña liderada por Álvaro Urquijo. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com a partir de 45 euros.

19 de mayo. Milladoiro

Milladoiro celebra su 45 aniversario con un concierto especial el próximo 19 de mayo en el Palacio de la Ópera de A Coruña, la misma ciudad que vio nacer al legendario grupo de folk.

Concierto de Milladoiro. / LOC

30 de mayo. Os do fondo da barra

Os do fondo da barra llevarán su nuevo proyecto musical, Banzo, al teatro Colón el 30 de mayo.

1 de junio. Rozalén

La cantautora Rozalén tocará el 1 de junio a las 21.00 horas en el Palacio de la Ópera.

7 de junio. Festival Aquí Tamén se Fala

En la Plaza de la Tolerancia, con entrada gratuita, se dan cita Grande Amore, Boyanka Kostova, Leria y Lontreira.

8 de junio. Camilo

Concierto de Camilo en el Coliseum. / Casteleiro / Roller Agencia

El colombiano ha adelantado la fecha de su concierto en A Coruña. Iba a celebrarse el 11 de julio pero ha cambiado su cita con el público coruñés para el 8 de junio. Y ha cambiado también el lugar de la actuación. ¿El motivo? Su próxima paternidad junto a Evaluna. Ambos serán padres a principios del próximo verano. Más información.

18 de junio. Queens of Stone Age

La agenda musical de A Coruña para 2024 está llena de nombres de relumbrón, entre ellos el de la banda Queens of the Stone Age, que dará su primer concierto en Galicia en el Coliseum el 18 de junio. Formado en California por Joshua Homme durante la década de los 90, el grupo de rock llevará al Coliseum éxitos de la talla de No One Knows, Little Sister, My God is the Sun o The Way You Used To Do. Más información.

Queens of the Stone Age / LOC

22 de junio. Emilia Mernes

La argentina Emilia Mernes actuará en el Coliseum de A Coruña con su mp3.tour el 22 de junio.

27 de junio. Maná

Concierto de Maná. / Miguel Sierra / CAS-Agencias

El Coliseum de A Coruña será uno de los únicos nueve recintos de España donde tocarán los mexicanos dentro de su gira 'México lindo y querido'. Entradas a la venta desde el 1 de diciembre. Más información.

28 de junio. Valeria Castro

La artista canaria presenta su primer trabajo discográfico de larga duración, 'Con cariño y con cuidado', el viernes 28 de junio en el teatro Colón. Las entradas pueden adquirirse a partir de 20 euros.

8 de julio. Ricky Martin

Ricky Martin actuará este verano en A Coruña. El artista puertorriqueño ofrecerá un concierto en el Coliseum el próximo martes 9 de julio en el marco de su gira Ricky Martin Live Tour, con la que repasará sus grandes éxitos.

Concierto de Ricky Martin en 2017 en el Coliseum. / Carlos Pardellas

11 de julio. Camilo

El artista colombiano Camilo ha cambiado la fecha de su concierto en A Coruña. Estaba anunciado para el 11 de julio pero el cantante ha adelantado su cita con el público coruñés. Más información.

13 de julio. Robe Iniesta

El legendario líder de Extremoduro ofrecerá un concierto en el muelle de la Batería de A Coruña el próximo 13 de julio, en el marco del festival Coruña Sounds. Llegará presentando su gira en solitario, 'Ni santos ni inocentes'. El 21 de diciembre se pondrán a la venta una gran mayoría de entradas para las próximas fechas del tour.

Víctor Lerena / Agencias

13 de julio. Nebulossa

Los ganadores del Benidorm Fest, Nebulossa, y autores de 'Zorra', la canción que representará a España en Eurovisión, actuarán el 13 de julio en los jardines de Méndez Núñez, en el marco de la programación musical del Atlantic Pride. El festival que celebra el Orgullo tendrá además como invitados a Chanel, Luna Ki, Supremme de Luxe, Rosa López, Las Ketchup, Lucía Pérez, además de grandes nombres de la escena emergente gallega como Mondra, Sila Lúa, O Rabelo e Nenaza, Catuxa Salom, Lontreira y Amoebo.

13 de julio. Juan Luis Guerra

Cita imprescindible para los amantes de la música tropical este verano. El cantautor, arreglista, músico y productor Juan Luis Guerra, figura universal de la bachata, y el cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa, 'El Caballero de la Salsa', compartirán escenario en el Coliseum el 13 de julio.

El cantante Juan Luis Guerra en concierto. / Elvira Urquijo.

21de julio. Luis Miguel

Luis Miguel dará un concierto en A Coruña dentro del ciclo Coruña Sounds. / LOC

El cantante mexicano Luis Miguel, una de las estrellas de la música en español con más de 90 millones de discos vendidos, actuará en el marco del ciclo Coruña Sounds. La preventa de entradas se activa el 30 de noviembre y a partir del 4 de diciembre, la venta general.

24 de julio. Chris Isaak

El crooner Chris Isaak, que abrió el mítico Concierto de los Mil Años en 1993, se une al cartel de grandes nombres del panorama musical que aterrizarán en A Coruña el próximo verano. El cantante californiano ofrecerá un concierto en el Palacio de la Ópera el 24 de julio, en el que interpretará clásicos como Wicked Game, Blue Hotel o Forever Blue.

Chris Isaak. / Juan Francisco Moreno.

26 y 27 de julio. Morriña Festival

Morriña Fest A Coruña 2023: Primer día de conciertos con Bizarrap, Jason Derulo y más artistas / Casteleiro / RollerAgencia

El Morriña Festival volverá a celebrarse en los muelles del puerto de A Coruña este 2024, según ha confirmado la organización. La cantante Aitana será uno de los cabezas de cartel del festival, según ha adelantado la organización. Editors, Lola Índigo, Juan Magan e Iván Ferreiro son los últimos confirmados de un cartel que también contará con el exintegrante de One Direction Louis Tomlinson, Nicki Nicole, Yandel, Dani Fernández, Sen Senra, La La Love You, Dorian, Marlena, Garabatto, Malmö 040 y Dollar Selmouni.

Agosto. Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia 2024 cuenta ya con dos confirmaciones para su cartel. El coruñés Xoel López y el grupo Vetusta Morla se subirán el próximo mes de agosto al escenario de la playa de Riazor.

6 y 7 de septiembre. Recorda Fest

La nueva edición del Recorda Fest volverá a celebrarse en el muelle de la Batería con artistas en cartel como Amaral, Sidonie, Marlon, Sidecars y Álvaro de Luna. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 55 euros más gastos. Los últimos artistas confirmados en cartel son el cantante argentino Coti, Fran Perea y Rulo y la contrabanda. El precio de las localidades ascenderá a medida que la organización anuncie la incorporación de nuevos artistas al cartel.

5 de octubre. Estopa

Estopa estará en A Coruña para celebrar su 25 aniversario. La nueva gira de los hermanos Muñoz pasará por el Coliseum el 5 de octubre, en su único concierto anunciado en Galicia hasta el momento.

Estopa. / EP

9 noviembre. Manolo García

Manolo García en concierto. / EP

El cantautor Manolo García presentará en el Coliseum de A Coruña su último trabajo de estudio, el doble disco 'Mi vida en Marte' y 'Desatinos desplumados', junto a sus grandes éxitos. Las entradas para el concierto están disponibles a partir de 52 euros en la web de Ataquilla.

16 de noviembre. Bryan Adams

El artista canadiense Bryan Adams ofrecerá un concierto en A Coruña en el marco de su gira 'So happy It hurts'. El concierto será el día 16 de noviembre en el Coliseum y las entradas saldrán a la venta el próximo miércoles 14 de febrero a partir de las 10.00h en doctormusic.com.

Bryan Adams. / LOC

30 de noviembre. Raphael

La gira Victoria de Raphael pasará por A Coruña. El artista dará un concierto en el Coliseum el 30 de noviembre, la única actuación en Galicia.

Concierto de Raphael. / EP

14 de diciembre. Ana Mena

Ana Mena, una de las artistas españolas más destacadas de los últimos años, volverá a hacer parada en A Coruña. Será en el Coliseum el 14 de diciembre a las 22.00 horas.

27 de diciembre. Brothers in Band

Brothers in Band llevará la gira 'The very best of Dire Straits' al Palacio de la Ópera el 27 de diciembre.