El Ejecutivo municipal prorroga el presupuesto actual al carecer de uno para el próximo año

La conclusión del año sin que se haya aprobado un presupuesto municipal para 2023 obligó ayer al Gobierno local a decretar la prórroga del actual con el fin de hacer frente a las obligaciones económicas del Concello. La decisión fue tomada en una Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada a las 14.15 horas de ayer y a la que los grupos de la oposición fueron convocados con solo unos minutos de antelación, lo que motivó su protesta.

La prórroga del presupuesto supondrá, de acuerdo con la legislación, la imposibilidad de ejecutar las inversiones previstas para el de 2022 que no fueron puestas en marcha y de incluir otras nuevas para 2023. También hará que no se puedan percibir cantidades provenientes de otras administraciones vinculadas a convenios suscritos con ellas, así como que no se pueda subvencionar a las entidades sociales, culturales y deportivas que reciben aportaciones municipales todos los años para financiar sus actividades.

En el mismo expediente de prórroga del presupuesto se detalla que se reducen los servicios y programas que concluirán este año, así como los que se financian con fondos que solo se recibirán en 2022. Eso deja fuera de las cuentas prorrogadas los proyectos costeados con préstamos, subvenciones, cuotas de urbanización, venta de patrimonio y contribuciones especiales.

Esto hace que, frente a los 357,6 millones del presupuesto definitivo de este año, el prorrogado se quede en 253,6 millones en cuanto a gasto, mientras que los ingresos previstos serán de 310 millones, la misma cantidad de las cuentas aprobadas. La reducción aplicada en los gastos será de 56,4 millones, de la que la mayor parte corresponderá a los capítulos de inversiones reales —52,2 millones— y de transferencias de capital —831.533 euros—, con los que se financian las actuaciones municipales en obras.

Para hacer posible revertir esta situación, el Gobierno local debe conseguir aprobar una modificación del presupuesto prorrogado o de unas nuevas cuentas. Sobre la segunda opción, el Gobierno local ha mantenido a lo largo de los últimos meses que presentará un proyecto de presupuesto para 2023 e incluso aseguró en varias ocasiones que lo haría antes de finalizar este año. Las últimas referencias a esta cuestión fueron a que los grupos de la oposición recibirán una propuesta en las próximas semanas.

PP y Marea critican la pérdida de recursos por la falta de cuentas

La convocatoria de la Junta de Gobierno Local para prorrogar el presupuesto con tanta premura es para el Partido Popular una “muestra de un gobierno municipal débil”. También señaló que “no gestiona” y que “improvisa sobre la marcha sin una hoja de ruta clara para la ciudad”. Entre las consecuencias que tendrá la decisión, los populares destacaron que habrá tres millones de euros menos para Ayuda a Domicilio, 385.000 menos para inclusión social, que las asociaciones coruñesas se quedarán sin subvenciones y que no habrá fondos para la ampliación del hospital ni la compra de los muelles.

María García, portavoz de Marea Atlántica, destacó que la reunión se celebró “el último día hábil del año” y con la “mínima antelación”, así como sin un nuevo presupuesto “para atender las necesidades de la ciudadanía en un contexto de crisis”, lo que calificó de “mala noticia” ante las dificultades económicas existentes. También puso de relieve que en la sesión, el Gobierno local presentó proyectos de modo “caótico, apresurado e improvisado”.