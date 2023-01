E ademáis da neve, para mañá non podemos esquecer a situación marítima.



A área de xeración de ondas (chamásmolle fetch) é particular ampla e iso fai que o mar combinado supere mañá con facilidade os 8 metros🔴



Chegará ademáis con vento do noroeste, forza 7-8. pic.twitter.com/zKMfaL6Sn6