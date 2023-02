Los furtivos detectados en la costa coruñesa de Sada a Malpica cayeron un 36% en 2022

El servicio de Gardacostas de Galicia realizó 484 incautaciones de marisco a furtivos en la zona de A Coruña el año pasado, una caída del 32,4% en relación a las 716 de 2021. Y las infracciones, esto es, los casos en los que se denunció a alguien que recolectaba marisco de manera ilegal, cayeron un porcentaje similar, casi un 36%, de 418 a 268 casos. Sin embargo, tanto la Cofradía de Pescadores de A Coruña como la Agrupación de Mariscadores a Pie de la ciudad consideran que el fenómeno no ha remitido, sino que no se persigue de manera efectiva, y desde la Cofradía consideran que el furtivismo está “aumentando” tanto en general como en la ría de O Burgo.

Las dos percepciones no tienen por qué ser incompatibles, puesto que la Xunta no desagrega los datos por municipios y la cifra para la zona de A Coruña incluye todas las intervenciones desde la parte Sur de la ría Ares-Betanzos hasta Malpica. Además, fuentes de la Consellería do Mar señalan que hubo un “cierto incremento” en la ría de O Burgo en los meses posteriores a que esta se cerrase al marisqueo para realizar el dragado, en febrero del año pasado. La Xunta lo relaciona con la ausencia de mariscadores legales.

En opinión del patrón mayor de la Cofradía, Javier Mariñas, el furtivismo no bajó en 2022 sino que “diría que se incrementó”, algo que achaca al “efecto llamada” de las deficiencias de la vigilancia. El número de inspecciones en la zona bajó de 1.293 a 1.168, un 9,7% y, según afirma el patrón mayor, “cuando hay mucha vigilancia, el furtivismo baja”, y al revés.

En cuanto a la actividad furtiva en la ría de O Burgo, considera que “está aumentando” debido a la mayor disponibilidad de producto para los que no respetan la prohibición de retirar marisco. “Si los legales dejan de extraer su parte, el furtivo ve incrementada la suya”, explica Mariñas, que señala que “la veda la hacemos los legales: ellos van todos los días”. El furtivo profesional impide hacer una explotación sostenible”, remacha el patrón mayor.

El presidente de la Agrupación de Mariscadores a Pie, Andrés Pena, cree que el furtivismo “está por ahí” desde que empezó el dragado de la ría. “Bajó con respecto a hace seis, siete u ocho años porque ha bajado la producción” explica, a medida que se acumulaban en ella los lodos que el dragado intenta eliminar y que hacían que cada vez estuviese más “improductiva”. Pero “no porque haya más vigilancia”.

Tanto Pena como Mariñas coinciden en considerar que las labores de control y sanción no se ejercen de manera efectiva. Los mariscadores de la agrupación, explica Pena, suelen alertar a las autoridades cuando ven a furtivos trabajando: “yo llamo a la sala de operaciones, les digo que hay tantos furtivos con rañeta, tantos a pie, en tal zona. Ellos pasan el parte, pero los guardacostas vienen una de cada veinte veces”, critica el mariscador. E incluso cuando acuden, “el furtivo se va con lo que cogió cuando ve llegar el coche, y luego vuelve a entrar. Te han fastidiado una hora de marea, pues vale”, protesta.

Pena cree que lo ideal, aunque lo ve “inviable”, sería poner un coche patrulla permanentemente en la ría, pero pide, al menos, que haya “redadas” en las que se incaute el material. Según denuncia, ahora los furtivos de la ría están operando “a plena luz del día” y trabajan siempre en la misma zona, en las cercanías del puente de A Pasaxe y la playa de Santa Cristina.

Mariñas afirma que la mayor parte de las intervenciones de Gardacostas en la zona se deben a la alerta de los guardapescas, los cuatro vigilantes que mantienen los propios cofrades (uno para la zona de Mera a Sada, otro para Ares, un tercero para O Burgo y el último para O Portiño-Suevos). Un operativo contra el furtivismo, afirma, debe contar con la “implicación al 100%” de uno de estos vigilantes “o no se lleva a buen término”. Pero, al igual que Pena, critica que, en muchas ocasiones, cuando llegan los agentes de la Xunta ya “no hay furtivos o mercancía”.

Según explica el patrón mayor, en A Coruña no es como en las Rías Baixas, en la que hay “furtivos de fin de semana”; aquí “el 90% del furtivismo es profesional”. Lo vincula, en su mayoría, con residentes del poblado de O Portiño. “Me gustaría saber el número exacto de infracciones del poblado, van todos los días a dos mareas”, acusa. Calcula que son docenas de ilegales y que operan en varias zonas: la de O Portiño está “esquilmada”. Según considera, el furtivismo mueve cantidades importantes de producto y debe, por tanto, estar “relacionado” con distribuidores y restaurantes.

Al contrario que la tendencia

Al tiempo que bajaba el número de decomisos en la zona de A Coruña aumentaba la cantidad incautada a los furtivos, que pasó de 1.816 a 2.436 kilos entre 2021 y el año pasado. Dicho de otro modo, si de media en hace dos años se capturaban 2,5 kilos cada vez que se incautaba marisco a un furtivo, en 2022 la media pasó a cinco.

Los datos coruñeses van al contrario de la tendencia gallega. En el conjunto de la costa el número de incautaciones aumentaron un 35,5%, mientras en A Coruña bajaban en un tercio, y la cantidad decomisada bajó un 41,7%, frente al aumento del 34% en A Coruña. La consecuencia es que los decomisos son sustancialmente más voluminosos en la zona de la ciudad: el promedio gallego queda un poco por debajo del kilo.

La caída del número de infracciones fue sustancialmente menor que la coruñesa, del 13% en el conjunto de la comunidad. La Consellería do Mar considera que el hecho de que se produjesen más incautaciones que en 2021 pero se decomisase menos cantidad refleja la “efectividad” de los guardacostas para evitar la reincidencia de los furtivos retirando los “aparejos” que emplean para su actividad.