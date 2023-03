Amadio Bianchi: “La alimentación puede ser una medicina o destruirnos. Lo mismo el pensamiento”

¿En qué consistirá su ponencia en el Festival Yoga Noroeste (FYN)?

El aliento es la base de la vida. Pienso que es la cosa más importante de la vida misma. Cuando nacimos, empezamos nuestra vida inspirando, que es como decir que tomamos algo en préstamo. El hombre no es propietario de nada, dueño de nada, y tampoco de la respiración. Cuando se nace se toma en préstamo un poco de alimentación, porque la respiración es una forma de alimentación sutil. Cuando nos marchamos, devolvemos ese aliento con esa última espiración. El uso que hagamos de esta respiración puede alargar la vida, dar una vida sana, serena. En el aliento está el secreto de la vida. El hombre hoy no es capaz de hacer una escala de las cosas importantes, un orden de prioridad.

¿No priorizamos bien?

Normalmente, el hombre mete el trabajo como si fuese la cosa más importante y por él, no por las personas. No aprendieron nada del COVID, que trajo muchas cosas negativas pero una positiva: la naturaleza vino a darte una lección y hacerte entender que la cosa más importante no es el trabajo, sino la salud. Y de esta salud forma parte la respiración. Puedes estar 40 días sin comer, algunos sin beber, minutos sin respirar. Cuando doy conferencias les pregunto: ¿Cuántas veces pensaste en tu respiración ayer? El hombre es inconsciente, no piensa en las cosas importantes.

¿Qué pueden aportar la medicina tradicional y el yoga ahora que proliferan los problemas mentales?

El COVID continúa en la mente de las personas. Las enfermedades mentales están disparadas desde la pandemia. Lo que puede hacer el yoga y el ayurveda es cambiar totalmente la situación de la consciencia, darse cuenta; dar herramientas a las personas para despertar la conciencia y vivir con consciencia. Y que descubran su verdadera naturaleza, que no es constituida solamente de la parte física sino también de la parte no física. Sin entrar en la religión; nosotros somos laicos. El hombre moderno se ha olvidado completamente de la parte no física y, normalmente, la enfermedad viene ahí, de dentro de nosotros, no de fuera. La vida viene de la unión de la parte física con la no física. La muerte es la división de las dos. Si el hombre vive únicamente en una parte, es un muerto que marcha porque se dividen las dos partes.

Para quienes asocien lo no físico con la religión, ¿cómo lo explica?

La parte física hace referencia a los sentidos, los tiene como instrumentos. La no física tiene un instrumento que se llama consciencia y da la consciencia a la parte física. La vida deriva de la presencia de los dos. Es así para los hindúes y para los griegos. Hipócrates afirmó que la vida estaba constituida de soma y psique. Hoy lo han olvidado.

¿Por qué?

Hoy, para estar sano, es suficiente tener la los análisis en valores correctos. Pero yo, en mi vida, conocí a una persona que tenía los análisis correctos y tres días después se tiró del balcón, se suicidó. ¿Estaba sana esta persona?

¿Qué premisas básicas del ayurveda podrían introducirse en la medicina occidental moderna?

Dos mil setecientos años antes de Cristo un médico cirujano escribió una definición de salud maravillosa que dice que para estar sano, además del equilibrio en los doshas o fuerzas que regulan el cuerpo y en los fuegos del cuerpo y de tener tejidos bien construidos, se necesita tener los sentidos, el alma y la mente en la felicidad. Joie de vivre.

Equilibrio en el cuerpo y alegría o gozo de vivir. ¿Se olvida hoy esto?

Sí, esta es la parte que olvidan.

¿Pautas básicas de alimentación?

Ahí la medicina está de acuerdo: somos lo que comemos. El yoga dice también que somos lo que pensamos. Nuestra salud, nuestro ser, deriva de lo que se come y de lo que se piensa. La alimentación puede ser una medicina o puede destruirnos. Lo mismo el pensamiento. Muchísimas enfermedades parten de la mente, de la parte interna.

¿Cuáles?

Todas. Las emociones son muy importantes químicamente en el cuerpo. Las sanas hacen bien y las no sanas nos matan.

¿Algún consejo sobre la comida?

Lo primero es comprender que todo ser es único e irrepetible y debe encontrar su propia alimentación, ver qué le hace bien y qué mal. Al principio, guiado de una persona experta, pero después debe ocuparse, tener la responsabilidad de su vida. En este planeta hay siete medicinas, sería fantástico trabajar para una medicina integrada y enseñar a que cada persona gestione su vida.