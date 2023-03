“Si operar Ámsterdam es imposible, veremos qué alternativas podemos ofrecer”

El director general de EasyJet para el sur de Europa, Javier Gándara, es natural de Betanzos y reivindica las aerolíneas, en especial las que ofrecen sus servicios a bajo coste, por el poder que tienen de reunir a las personas que están lejos, abuelas y nietos, hermanos y primas. Le llama el “índice de achuchabilidad” porque son achuchones lo que se ven al franquear la puerta de llegadas.

¿El contrato de Ámsterdam está adjudicado, alguna previsión de cuándo puede empezar a operar?

El problema es la falta de capacidad en Ámsterdam, desafortunadamente, el Gobierno holandés no nos lo está poniendo nada fácil porque recientemente había un límite de 500.000 vuelos a Ámsterdam y ahora el Gobierno holandés ha decretado que se reduzca a 460.000. EasyJet y otras compañías hemos demandado judicialmente al Gobierno holandés porque nos parece que no se puede poner una restricción para que, vuelos que ya teníamos, los tengamos que quitar. El Gobierno holandés no nos lo está poniendo nada fácil, pero seguiremos intentándolo.

¿Cómo les afecta como compañía incumplir este contrato?

Es un tema de fuerza mayor, porque tenemos los aviones, las tripulaciones y todo listo para empezar, pero no tenemos el slot [permiso para aterrizar o despegar en un aeropuerto dentro de una franja horaria] que es lo que hace falta para poder volar. Esperamos poder resolverlo y empezar lo antes posible.

¿Hay un plazo en el que se tenga que dar una solución a esta situación, como renunciar a la conexión y ofrecer una alternativa como otro destino o multiplicar frecuencias?

Una vez que metemos un punto —en este caso Alvedro— en nuestra red, estamos revisando siempre la posibilidad de conectarlo con otros sitios o, la posibilidad de que en las rutas que ya hacemos se puedan ampliar frecuencias. Ahora empezaremos a ver cómo responde la demanda a estas rutas y cómo se pueden desarrollar.

¿Se podría sustituir la conexión de Ámsterdam por cualquier otro punto en el que opere EasyJet?

Es posible, aunque vamos a intentar primero hacer lo que acordamos, que es el vuelo de Ámsterdam. Si finalmente no es posible, veremos qué alternativa podemos ofrecer.

¿Hasta cuándo se dan de plazo para esperar por Ámsterdam?

Por ahora estamos viendo qué se puede hacer en este año, de cara a la temporada de invierno, que es la siguiente a la que empieza hoy [por ayer] y, si no es posible, veremos en la de verano. Más que marcarnos un plazo, lo que haremos será ver la factibilidad. Si vemos que va a ser imposible, lo asumiremos, pero si vemos que es un tema de tiempo, esperaremos un poco más.

A menos que Holanda cambie de política, entonces, ni esta temporada ni la siguiente...

En esta es muy difícil que sea (la de verano que dura hasta octubre) y veremos si en la de invierno puede ser, aunque está difícil, porque ya no es no poner vuelos adicionales, sino que la oferta que teníamos, si finalmente esto va adelante, la vamos a tener que reducir.

Esta ruta de Ámsterdam nace del concurso con el Concello, igual que la de Ginebra y la de Milán, ¿es posible que EasyJet refuerce su oferta en la ciudad sin este tipo de contratos públicos?

En este tipo de acuerdos, lo que vemos es una forma de compartir el riesgo de abrir una nueva conexión y hacer una colaboración para poder promocionar conjuntamente la ruta. Siempre he dicho que las ayudas son pan para hoy y hambre para mañana, porque una ruta que solo se apoye en las ayudas, cuando se acabe el dinero, se irá. La idea es que, una vez que empiece a funcionar, la ruta pueda ser ya autónoma.

¿Por eso el contrato es de tres años, para que se asiente y seguir operándola después?

Los tres años los ponía el concurso público, pero suele ser el tiempo razonable que una ruta tarda en madurar, en saber si funciona o, por el contrario, que no hay demanda suficiente y que no tiene sentido.

¿Peligra el Ginebra-Santiago si la ruta de A Coruña funciona mejor?

Pueden convivir. La ruta de Ginebra con Santiago empezó con un par de frecuencias a la semana y ahora volamos un vuelo diario, incluso más de uno al día. Una parte de la demanda de este vuelo de A Coruña puede ser parte de la gente que antes iba a Santiago porque no tenía otra alternativa, pero nosotros confiamos también en que gran parte del éxito de esta ruta va a ser demanda que antes no existía, sobre todo, de suizos que pueden ir a A Coruña para visitarla y coruñeses que visiten Ginebra, y también que usen este aeropuerto, en el que EasyJet es el principal operador, con el 50% de la cuota de mercado, como hub. Desde aquí volamos a muchísimos sitios, a Egipto, a las islas griegas... y vemos la posibilidad de que muchos coruñeses vengan a Ginebra para conectar con otros vuelos.

El martes se abre la ruta a Milán.

Fue un lote más del concurso. Empezamos con dos frecuencias a la semana, también para esta temporada de verano. Esperamos que funcione bien y que podamos ampliar a otros destinos en el futuro.

¿A cuáles sería factible volar con o sin convenio?

En el caso de EasyJet, por cómo funciona nuestra red, los destinos están conectados siempre con los aeropuertos en los que tenemos base.

¿Cuál sería más fácil de implantar de los que tiene EasyJet?

Va a depender de cómo vayan funcionando estas primeras rutas y, en función de eso, también de la disponibilidad de aviones que tengamos en otros sitios y de las otras rutas. No nos vale con no perder dinero, sino que si hay otra ruta que podemos hacer con ese mismo avión en ese slot, y a la que se le va a sacar más rendimiento, se elige esa otra.

¿Y base en Alvedro sería posible?

No lo estamos contemplando. Tenemos tres bases en España, Barcelona durante todo el año, Palma y Málaga durante la temporada de verano. Abrimos base en lugares en los que ya tenemos un tráfico importante. Pero eso no significa que no se pueda desarrollar la conectividad de Alvedro a través de otras bases.

¿Qué previsiones de pasajeros tienen para Ginebra y Milán?

Lo normal es que, si funciona bien, llegue al 90% de ocupación, tardaremos un poco, porque llevan poco tiempo a la venta, pero esperamos llegar en un plazo breve. Lo esperable es que, si pusimos a la venta unos 45.000 asientos, lleguemos a los 30.000 o 35.000 pasajeros entre las dos rutas, esas cifras serían razonables, aunque si las podemos mejorar, mucho mejor.