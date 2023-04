El ‘pole sport’ se reivindica en A Coruña

Antes, una disciplina lleno de prejuicios. Ahora, un deporte de competición que aspira a arte olímpica. En los diez años que han transcurrido desde que Ivonne Botana abrió en A Coruña el 939 Studio han cambiado muchas cosas, pero, sobre todo, han evolucionado, para bien, las connotaciones que la población tiene sobre el pole sport. “Estaba muy relacionado con las chicas de striptease, muy estigmatizado. Nada más lejos de la realidad”, reivindica Botana.

El estudio afronta un mes muy especial, en el que se prepararán para competir en el Campeonato Nacional de Aerial y Sports que organiza la Federación Internacional de Pole Sport (IPSEF, por sus siglas en inglés) y que llevará las atletas coruñesas a Portugal el próximo día 29. Desde 939 Studio se desplazarán al país vecino seis alumnas: cuatro competirán en pole sport, otra en pole artístico y una última demostrará su habilidad en el aro. Una gesta en la que no contarán con el apoyo de un organismo profesional, ya que, si bien un día existió una Federación Española de esta disciplina, hoy los estudios se gobiernan y organizan por su cuenta para tratar de subir a los podios profesionales. Así lo harán las alumnas del 939, que intentarán, no obstante, no subir solas a la barra, y se han dispuesto encontrar un patrocinador que lucir en las equipaciones y que haga el camino a Portugal más llevadero económicamente.

“Llevamos diez años como estudio, y siete llevando a competir a nuestros alumnos con equipos de competición. Nos gustaría encontrar a alguien que quisiese darnos apoyo para ayudar con los costes”, comenta la responsable del estudio. La propia Botana, que fue una de las fundadoras de la extinta Federación Española de Pole Sport, lleva desde los 18 años ligada a esta disciplina, y casi el mismo tiempo bregando para que se reconozca como un deporte, ya que se trata de una de las actividades físicas más completas que se pueden desempeñar.

Quien lo practica, además, defiende su democratización: pese a que el pole sport aparenta dificultad solo al alcance de las mejores formas físicas, sus adeptos aseguran que cualquiera puede subirse a la barra. “En pole se trabaja fuerza, flexibilidad y se hacen figuras. Tiene un punto en el que roza con la gimnasia artística, se trabaja todo el cuerpo. Está enfocado para que todo el mundo pueda realizarlo. Puedes evolucionar desde cero, sin ninguna condición física. Nosotros tenemos alumnas desde los seis años hasta los 60”, asegura Botana.