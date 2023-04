De pequeña, a Ana Belén García no le gustaba leer, pero pasaron los años, decidió estudiar Filología y así nació su “pasión por los libros”, como ella misma relata. Su pequeño refugio literario está abierto en el número 164 de la calle Orzán desde septiembre de 2021. “Después de trabajar en una empresa durante muchos años, por una historia de despidos masivos me quedé en el paro y decidí montar mi negocio”, recuerda.

Era algo en lo que siempre había pensado, ser su propia jefa, pero nunca veía la oportunidad perfecta. “Siempre quise montar algo, pero nunca se daba la ocasión. No había ganas ni tiempo ni dinero”, apunta, y recuerda que “hace un montón de años” descubrió una “tienda de gominolas muy curiosa en Barcelona” e incluso se planteó abrir algo parecido en A Coruña. Pero todo quedó en un pensamiento. Hasta que se vio en el paró y fue a por ello, pero con una librería. “Surgió la idea y lo tuve claro desde el principio, así que capitalicé el paro y me lancé a la piscina”, informa.

Así nació Ouse, un espacio especializado en feminismo y temática LGBTIQ+. “Quería crear algo que marcase la diferencia. En las tiendas hay secciones con libros feministas, pero no había una librería feminista como tal. Buscaba eso para apoyar al colectivo y crear un espacio diferente”, confiesa Ana Belén García.

La librera reconoce, no obstante, que “montar un negocio es algo muy complicado, y más si es pequeño”, pero Ouse le está dando muchas cosas buenas y una de ellas son los clientes. “Estoy muy contenta de haber creado una clientela bastante fija. Eso sí que me parece muy difícil, pero he logrado tener un público fiel que viene a comprar un libro y repite”, comenta orgullosa de su comunidad lectora.

A ella le mueve la pasión por los libros, que trata de transmitir a los lectores que se acercan a la calle Orzán, pero avisa:_“La pasión no paga facturas”. Abrir la puerta de la tienda conlleva un esfuerzo diario. “Evidentemente es mi vocación, pero nadie monta una librería para hacerse millonario”, destaca Ana Belén García.