“A Coruña no es punto de entrada de droga sino destino final: suelen traerla por carretera”

El inspector Ramón Martínez lleva desde el año 2000 luchando contra el narcotráfico dentro de la Policía Nacional, la mayor parte del tiempo en A Coruña y, durante siete años, en Madrid. Actualmente dirige desde la comisaría de Lonzas el grupo de Estupefacientes, que se dedica a perseguir el menudeo en la ciudad.

En lo que llevamos de año ha habido varias operaciones de la Policía Nacional contra el menudeo en locales de ocio. En un bar de Matogrande, en el Orzán, en el Andén de Riazor...

Hay un plan director a nivel nacional para intentar erradicar, en la medida de lo posible, el tráfico de drogas en los locales de ocio, y por eso se llevan a cabo estas actuaciones. ¿Quiere decir esto que antes no había? No, pero ahora estamos intentado erradicarlo. Hay otro plan director para centros escolares. ¿Qué pasa? Que lo tenemos más complicado para actuar ahí.

¿Por qué?

Si me pongo en la puerta de un instituto a vigilar tres días seguidos, llaman las madres y dicen que hay una persona que está acosando a los niños.

¿Y hay un problema en los centros de A Coruña?

Tampoco hay tanto. En los institutos lo que hay es hachís.

Volviendo a los locales de ocio, ¿dónde se está dando el tráfico? ¿En las zonas de marcha nocturna como el Orzán, o también en los bares de los barrios de la periferia?

En cuanto a zonas de ocio hay dos tipos. La venta de estupefacientes relacionados con el ocio nocturno se cuantifica más en el Orzán, y se concentra en determinados establecimientos que abren a altas horas de la noche y primeras de la mañana: los llamados after. En ello, ahora mismo, cualquier tipo de substancia estupefaciente en el mercado, que está a la venta en el mercado está ahí. ¿Por qué? Como dice la canción, la noche nos confunde. Después, hay también bares que venden substancias estupefacientes por las tardes.

¿Quiénes venden? ¿Están implicados los dueños?

En el ocio nocturno los dueños de los bares en los que se trafica, a lo mejor no se dedican a eso, pero normalmente consienten, está claro. No estamos hablando de que uno vaya a un bar y venda una o dos papelinas, es todos los días que se sale de fiesta. Si tú eres el dueño, ves el movimiento. Y si no lo paras, lo consientes. No digo que el que trafique le dé una parte, pero facturas más. Hablo de que vendes substancias legales, la Coca-Cola o la cerveza que toman el traficante y algunos de sus clientes. Así, el dueño tiene beneficio. No se ha detectado que la mayoría de propietarios se dedique al tráfico, aunque algunos sí.

¿Se esperan más operaciones en locales a lo largo de este año?

Sí, aunque no voy a decir cuáles.

¿Un número importante?

En las intervenciones en el ocio nocturno tenemos un problema, que es que tenemos que llevar mucha gente.

¿Por los posibles disturbios?

Sí. En el dispositivo del Orzán, en febrero, participamos 60 efectivos, que tienes que traer de otros servicios. Y yo voy de paisano, pero necesito gente de uniforme que me pueda resolver un problema de orden público. Cuando entramos en el andén, en Riazor, había dentro 200 personas en un espacio reducido.

¿Qué tipo de personas vende en el ocio nocturno?

Cualquiera.

¿No hay vendedores que se dediquen a eso profesionalmente?

Hay, pero el vendedor de toda la vida lo que tiene ahora son subvendedores, personas que venden para él. Son gente ya tiene sus años, experiencia, se las ha detenido unas cuantas veces. Controlan el intercambio, pero no lo hacen ellos, utilizan a terceras personas, cada vez más jóvenes.

¿De qué edades hablamos?

Un detenido que se hizo en el Orzán tenía 20 años. El habitual, el que ha sido detenido tres o cuatro veces, intenta no tocar la droga. La toca en su casa, se la da al subcontratado ye se es el que la reparte.

Las estadísticas del Ministerio de Interior de crímenes señalan que la tasa de delitos de tráfico de drogas en A Coruña es la mitad que la española, poniendo el número de delitos en comparación con la población. Y no solo en las cifras el año pasado, se da de forma sostenida. Hay dos lecturas, o bien en la ciudad hay menos tráfico de drogas o se detecta menos...

Es igual. No estamos ni por encima ni por debajo, estamos en la media. Yo no creo que haya un problema grave en la ciudad.

Las asociaciones que trabajan con drogodependientes alertan de un repunte del consumo de heroína en los últimos años. ¿Se ve en la ciudad desde su grupo?

Sí. Empezó hace dos años.

¿Con la pandemia?

Al final de la pandemia.

¿Cuál es el perfil?

Cualquiera. No me meto en la cabeza de nadie, pero es muy barata, por cuatro o cinco euros ya tienes un chute, y según dicen, es muy placentera. Es muy placentera y barata, da unos viajes muy rápidos, y encima no tenemos memoria.

¿Los que la consumen son jóvenes, entonces?

Son gente que no ha pasado la crisis de la heroína de los años 70-80. Entonces había mucha gente que se moría por la heroína que se pinchaba. Y ahora consideran que no es tan mala, porque como no se pinchan, la esnifan o la fuman, les causa menos efectos.

Dice que el consumidor puede ser “cualquiera”, pero la imagen que mucha gente tiene en la cabeza del heroinómano es alguien marginal, con malas pintas...

También hay. Pero el paso de la cocaína a la heroína es…. Las personas que trafican con sustancias estupefacientes en la ciudad llevan las dos cosas.

¿Cuál es la droga más prevalente en la ciudad, el hachís?

Sí. Hemos llegado un momento en el que lo consideramos como casi una no droga. Se habla de legalizarla. No opino acerca de eso, pero es una droga, genera ansiedad y problemas.

¿Y tras ella?

Cocaína. Es la droga para aguantar por las noches, o eso es lo que la gente considera: para aguantar dos días de fiesta, necesito dos tiros de cocaína.

¿Hay más gente joven consumiendo droga que hace diez o quince años?

Sí, sobre todo hachís. Va como las estadísticas de consumo de tabaco. Cada vez se empieza a fumar cigarrillos antes, y muchas veces esto lleva a fumar hachís, porque del tabaco al porro es un paso muy pequeño. Hay muchos niños, muy jóvenes, que empiezan a fumar tabaco y por las amistades acaban fumando porros.

En los últimos años ha habido varias intervenciones importantes contra el narcotráfico en la ciudad. En 2018 tuvimos la gran operación contra clanes gitanos en las viviendas de protección social de Orillamar, el año pasado en Monelos y en otros puntos, se interceptó a un grupo que introducía droga en coches en la ciudad...

Heroína.

¿Cómo es la estructura de la distribución de droga en A Coruña?

A Coruña no es una entrada de nada. Es un destino final. No tenemos un puerto como Vigo o Vilagarcía en el que entren contenedores. En muchos de estos vienen substancias estupefacientes.

El año pasado se incautó droga a un buque chino en el Puerto [878 kilos de cocaína; el barco tenía como destino Santander].

Fue puntual, no generalicemos.

¿Cómo son las organizaciones?

Cada una está dedicada a una sustancia estupefaciente. Hay organizaciones de personas sudamericanas, principalmente colombianos y dominicanos, que se dedican al tráfico de cocaína. Los clanes gitanos se dedican a la heroína, y los marroquíes al hachís. Con esto no quiero criminalizar, hay españoles que se dedican a lo mismo, pero hablo generalizando. Estas agrupaciones traen la droga, normalmente, por carretera.

¿No por Alvedro, no a través del Puerto?

Ahora mismo, traer droga en un vuelo, no digo que sea imposible, pero es muy complicado, por los controles. Y el Puerto no, porque no tiene tanto volumen... Mucho del transporte de estupefacientes viene por contenedores, y el puerto de A Coruña no tiene contenedores.

¿Cuáles son los orígenes de la droga que detectan en A Coruña? ¿La cocaína viene de Sudamérica, la heroína de Turquía, el hachís del Magreb o es local...?

Al final viene de allí, pero las organizaciones de aquí no contactan con Colombia… El movimiento de estupefacientes que pasa por A Coruña no es de grandes cantidades. Una organización de A Coruña no tiene la capacidad para atraer una cantidad importante de Colombia, directamente.

¿Cómo es la estructura interna de las organizaciones criminales?

Todas las organizaciones tienen un cabecilla, que está situado, en estos casos, en A Coruña. Después, hay dos o tres lugartenientes en la localidad, y luego tienen gente que hace el trabajo sucio, que también está aquí, aunque alguna está en otra localidad. En las organizaciones mucha gente está aquí, pero casi todas tienen un representante o contacto en Madrid.

¿Cuántas personas las integran normalmente?

Ocho, diez personas. No hay una organización con la capacidad, al menos que se haya detectado, como para llegar a Sudamérica y tener un cargamento.