¿Por qué protestan los abogados del turno de oficio en A Coruña?

“Un trato digno” y “una retribución justa”. Estas son las reclamaciones “urgentes” que los abogados coruñeses que practican el turno de oficio, la justicia gratuita que asiste a los ciudadanos ante los juzgados, exponen a cuatro días de concentrarse en Madrid con 83 colegios de abogados para demandar un pacto para mejorar su ámbito de administración de Justicia. Guardias de 24 horas “mal pagadas”, medios y gastos propios para desplazamientos y cargas burocráticas son algunas de las situaciones que los abogados denuncian.

El sector, con unos 800 abogados de oficio en el Colegio de A Coruña que atienden más de 12.000 casos anuales, se considera a sí mismo como “el gran olvidado de la Administración de Justicia”. Sara López lleva más de una década en el turno de oficio, un servicio “de muy buena calidad en A Coruña, muy cualificado”, y lamenta que en la actualidad “se retribuya y compense mal” a los abogados. “Por guardias de 24 horas nos dan unas compensaciones económicas muy bajas por disponibilidad. Tienes que apañártelas tú como puedas si tienes que ir a un juzgado de guardia que esté lejos de tu domicilio, con dificultades para poder tener conciliación familiar. Y nos obligan a hacer unos trámites burocráticos tremendos para poder cobrar nuestro expediente. No tenemos derecho a huelga ni a baja. Hay muchas carencias en la Justicia”, resume.

Otra abogada coruñesa, Rosa Lozano, tiene experiencia en el turno de oficio desde hace más de 25 años. Se expresa con ímpetu para defender al sector, en el que advierte “remuneraciones insultantes”: “Es la primera vez que nos ponemos de acuerdo tantos colegios para acabar con este trato que no es digno. Estamos en un momento de lucha muy importante que espero que culmine con una marea negra de togas el jueves en Madrid”.

Lozano expone una de las circunstancias de su trabajo que más molesta al colectivo: “A nuestros clientes nos los asigna la Xunta y no podemos dejar de asistirles. Pero si pasados unos meses la Xunta decreta que ese cliente no tiene derecho a la justicia gratuita, la Xunta no nos abona el trabajo que hemos hecho para defender a ese cliente y nos obliga a los abogados a reclamárselo directamente al cliente. Exigimos que la Xunta asuma el pago de todo ese trabajo, independientemente de que reconozca o no la justicia gratuita a la persona”.

Las abogadas coruñesas apelan a la protesta como herramienta para dar luz a las reclamaciones de distintos trabajadores de la Administración de Justicia. El descontento que ha movilizado primero a los letrados y después a los funcionarios tiene otro episodio en los abogados del turno de oficio. Unos finalizaron en marzo una huelga de dos meses con la que reclamaron mejoras salariales para compensar la carga de trabajo asumida en los últimos años; otros mantienen desde hace días otro paro convocado para exigir la subida de salarios y una mejora de sus condiciones; los últimos se concentrarán el día 27 en Madrid para demandar un pacto que mejore la justicia gratuita.

El compendio de reclamaciones se centra también en aspectos como la “dignificación, accesibilidad, transparencia y atención para una mejor calidad de la Justicia”; la garantía de que la actuaciones obtendrán compensación económica; la implantación de medios telemáticos a nivel policial y judicial; la actualización de los baremos conforme al IPC; la reducción de cargas burocráticas; y el reconocimiento de la dificultad para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas. Estos aspectos han sido reunidos por los abogados del turno de oficio a través de plataformas, colegios y el Consejo General de la Abogacía Española.