El acusado de dar un machetazo a otro en la cabeza en una vivienda ocupada de la ronda de Nelle en enero de 2022 negó ayer en el juicio los hechos y alegó defensa propia. Otros dos hombres, uno de ellos en paradero desconocido, están acusados de atacar con machetes y cuchillos a dos personas en esa vivienda. “Fue en defensa propia, él me sacó un machete, quería matarme”, declaró el principal encausado, al que se le imputa un delito de intento de homicidio y otro de lesiones agravadas por los que la Fiscalía solicita 10 años de prisión. “Cogí un vaso de cristal, se lo tiré directamente al pecho y escapé corriendo”, declaró, así como que la víctima le agredía de forma habitual. “Donde me caza me pega, me roba y abusa de mí, si supiera que estaba ahí no entro”, manifestó.

El otro procesado, acusado de cooperador necesario y para quien se piden 11 años de cárcel, también negó los hechos y explicó que fue a comprar droga a la casa y otras personas “montaron un follón”. “Yo cogí el machete y salí corriendo, juro por vuestra religión que yo no tengo nada que ver con esta historia”, aseguró. La víctima que sufrió una profunda herida en la cabeza declaró durante la vista que no había tenido ninguna reyerta previa con los asaltantes. “No me explico por qué me pegó, estaba en una silla, escuché ruido y recibí un machetazo en la cabeza”, dijo. El otro agredido respaldó su versión y afirmó que vio al principal acusado dándole un machetazo. “Di un paso adelante y fue cuando recibí el mío”, indicó. Las dos víctimas sufrieron heridas que precisaron cirugía para curar y que les dejaron secuelas, en especial a la primera, ya que el golpe le fracturó el cráneo y hubo “afectación al cerebro”.