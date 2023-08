David Martínez, más conocido como Rayden (Alcalá de Henares, 1985) actuará mañana en el Muelle de Batería dentro del festival Noroeste Estrella Galicia para presentar su nuevo trabajo, La última victoria, un álbum que sirve de broche de oro a su carrera, pues el rapero se despide de los escenarios tras más de 20 años de éxito. Ahora, se dedicará a la literatura e incluso estudiará un máster de guion, ya que su afán, como él mismo dice, es “contar historias”. El madrileño, además, está aprendiendo gallego para cantar uno de sus temas más emblemáticos, La patria de los ausentes, en el concierto.

Tanxugueiras le están enseñando a cantar en gallego para el concierto de mañana, ¿cómo está resultando la experiencia?

Teniendo en cuenta que ha sido ayer cuando me ha llegado del grupo de Whatsapp que tenemos la traducción y la locución, pues está siendo como un cuaderno de Santillana de verano: deberes a marchas forzadas. [Risas]. Pero ya he aprendido la diferencia entre las vocales abiertas y cerradas. Tengo buenas profesoras.

En alguna ocasión ha mostrado admiración por la obra de Rosalía de Castro, concretamente por Follas Novas. ¿Viene de ahí ese interés por el gallego?

No solo de ahí. La mitad de mi familia es de Cataluña, de Vilaseca, y todos lo veranos los pasaba allí, viendo la televisión autonómica y escuchando cómo mis familiares hablaban en catalán. En el momento en el que ves a una persona como Rosalía, que mediante su palabra consiguió hacer una lucha idiomática para que su lengua no fuese denostada, para mí se merece todo el respeto. Por eso quería empezar el concierto de esta forma (ojalá pueda y termine por aprenderme la letra) no solo en A Coruña, sino también en otros conciertos de Galicia. Me parece que es una manera de demostrar el mismo peso del idioma y devolver el cariño que me está dando Galicia.

¿Por qué ha elegido el tema La patria de los ausentes para cantar en gallego?

Porque para mí es un tema donde tenemos cabida todos a los que por algún aspecto nos han echado de lado. Hay un lugar al que ir y tenemos voz. Parecía que la canción era perfecta.

¿Cómo está viviendo la gira de despedida?

Intento estar muy presente y vivir cada concierto con el peso que tiene cada canción. Es cierto que aún queda poco más de un año hasta el último concierto, pero estamos consiguiendo parar el tiempo, no está pasando rápido.

Y el público, ¿cómo lo vive?

Lo está viviendo como si fuese a venir un gancho que me llevase a otro planeta. Es raro, porque al final no me voy a ir, solo que termino mi carrera en solitario.

Con casi 600.000 oyentes mensuales en Spotify, ocho álbumes de estudio y un reciente paso por el Benidorm Fest, entre otros logros, ¿por qué ha decidido dejar la música justo ahora?

Porque es algo motivado únicamente por el hecho de que he dicho todo lo que tenía que decir en solitario y hay que soltar ataduras. En los discos he soltado todo lo que quería, se han empaquetado y están ahí para la gente cuando los quieras escuchar.

¿Con qué recuerdos y vivencias se queda de estos más de 20 años de carrera?

Mirar a mi alrededor y ver a mis amigos, que son mi banda. El público los llama banda, pero son mis amigos y todo esto que estamos consiguiendo y celebrando lo estamos haciendo juntos.

¿Cómo le gustaría que le recordasen?

Como un artista puente, un “loquito” que siempre sirvió para normalizar la mezcla de estilos, que la mixtura puede crecer y el escenario está para compartir y no para competir.

¿Ha cumplido todas sus metas en la música o hay alguna espina que se le quede clavada?

La única espina que me queda es que me gustaría hecho el himno del Real Madrid, pero este año toqué en la final de la Copa del Rey, así que ya convalida. [Risas].

Ha dicho que le gustaría dedicarse a la escritura, ¿qué historias le gustaría contar que no haya podido transmitir con sus canciones?Historias que siempre están en el punto ciego, que merecen ser leídas, o que a mí me gustaría leer, y que sirven para mostrar a los sectores más desfavorecidos o ponernos ante un espejo y ver en qué punto estamos cada uno de nosotros. Ha publicado dos libros de poesía y una novela, ¿prefiere centrarse en la narrativa o en la lírica?

La narrativa, de hecho, ahora voy a empezar a estudiar un máster de guion cinematográfico por curiosidad, aunque no descarto el día de mañana escribir guiones. A lo mí lo que me gusta es contar historias de la forma que sea.

El Kanka recuerda sus inicios en A Coruña: el concierto de la biblioteca de la Sagrada Familia

“No podía dejar de pensar en los inicios en aquella biblioteca, de 20 personas a 15.000, de venir a dúo a venir con la banda y todo el equipo, de cantar en el suelo a hacerlo en un escenario gigante”. Esta fue la confesión que realizó el músico El Kanka este lunes por la mañana en redes sociales sobre su relación especial con A Coruña tras su concierto de este pasado domingo en las fiestas de María Pita. Este peculiar cariño por la ciudad se remonta a hace diez años, cuando el programador cultural Tomi Legido, lo vio actuar en un local de Barcelona para un pequeño público y le propuso repetirlo en tierras gallegas. Aceptó y lo hizo en la biblioteca municipal de la Sagrada Familia para “muy poquita gente”, según relató. Los años pasaron y El Kanka siguió viniendo a la urbe coruñesa para diferentes actuaciones. El pasado domingo también regresó a A Coruña, aunque de una forma diferente. Llegó para cantar en las fiestas de María Pita, con canciones antiguas y también con su último trabajo, Cosas de los Vivientes. El Kanka señaló que se encontró “inseguro” porque “iba a cantar para mucha gente, presentando un disco nuevo” (todavía no lo había hecho en Galicia y que le daba “miedo que la gente estuviera muy dispersa”. Finalmente, todo salió bien y la inseguridad desapareció al poco de comenzar la actuación, según indicó el músico.