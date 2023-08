Casi 50.000 trabajadores de la provincia verán revisado el salario por el aumento de los precios

El comercio vario de A Coruña, es decir, todas las empresas y el personal trabajador de la provincia dedicadas al comercio dentro de cualquiera de sus modalidades, inscribió en el primer semestre de este año en el Registro de Convenios (Regcon) del Ministerio de Trabajo un nuevo convenio colectivo que recoge revisiones salariales para el periodo 2021-2025 que aplicarán un incremento de los sueldos entre todos estos años del 14,5%. El convenio de este sector, que afecta a un total de 35.634 empleados (16.035 hombres, 19.599 mujeres), es el de mayor alcance en número de trabajadores de los siete que desde enero se han redactado en la provincia de A Coruña que contienen cláusulas de revisión salarial con el fin de hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

Esta cláusula es un mecanismo que han negociado en los últimos meses patronal y sindicatos para afrontar una situación laboral en la que los trabajadores no vean reducido su poder de adquisición ante el aumento del coste de la vida. Se trata de una herramienta de garantía que permite a los asalariados recuperar ese poder perdido cuando la inflación supera un umbral especificado en la propia cláusula recogida en los convenios que pactan las condiciones laborales. Si el índice de precios al consumo (IPC) está por encima del 3%, por ejemplo, los empleadores tendrían que compensar la diferencia entre la inflación observada y ese 3%.

Además del sector del comercio vario, el de oficinas y despachos (actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas), el de rematantes, aserraderos y almacenistas de madera, la Compañía de Tranvías de A Coruña (concesionaria del transporte público) y las empresas Televés (fabricación de equipos de telecomunicaciones), Congalsa (especializada en el procesamiento de peces, crustáceos y moluscos) y Eulen en la actividad específica del transporte de pasajeros en el embalse de Portodemouros, han incluido en sus convenios este año la cláusula de garantía salarial o vinculado la actualización de nóminas de su plantilla con el avance del IPC. En total, sus nuevos documentos dan cobertura a 49.576 trabajadores.

Más del 70 % de este personal pertenece al comercio vario, que en su convenio recoge para este ejercicio 2023 y los dos siguientes la aplicación de una subida conjunta del 10% en los salarios. “En el supuesto de que el IPC real, al finalizar los años 2023, 2024 y 2025, superase, respectivamente, los incrementos salariales pactados para cada uno de ellos, se incrementarán las tablas salariales, el plus de permanencia y el plus de transporte, de cara al año siguiente, sin ningún tipo de atrasos, y con la limitación de un punto sobre el incremento salarial pactado cada uno de los años”, detalla el contenido de la cláusula en este convenio laboral, lo que supone no solo un aumento de los sueldos.

De los sectores de la madera y oficinas dependen unos 12.800 trabajadores en la provincia. En este, con una revisión salarial para los próximos dos años, si el IPC de 2024 es superior al 4,50%, se aplicará sobre las tablas de 2025 el incremento pactado para este año más la diferencia entre el 4,50% y el IPC que supere dicho porcentaje; la misma condición se aplicará si el IPC de 2025 está por encima del 3,50%.

En el caso de Tranvías, a partir de este 2023 el porcentaje de aumento salarial será del IPC real más el 1 % sobre las tablas del año anterior; el 1% se aplicará en enero de este año y el IPC real se revisará en febrero del año siguiente con efectos del 1 de enero del año en curso, sirviendo como base para los salarios del ejercicio siguiente, según recoge su cláusula de revisión salarial.

“Las cláusulas se aplican en previsión de que el coste de la vida sea superior a lo que se ha pactado en convenio. Pero nunca sabes lo que va a pasar. Que se consiga o no consiga depende de la correlación de fuerzas, que tengamos fuerza suficiente para que las empresas apliquen esa garantía”, interpreta Demetrio Vázquez, miembro de la comisión ejecutiva comarcal de CCCO y ex secretario general del sindicato en A Coruña. “No todos los convenios tienen las mismas condiciones para conseguir aplicar esa cláusula a nivel nacional, depende de la negociación colectiva en el sector o empresa a empresa. Por eso, no se puede negar la importancia de esta herramienta, pero al mismo tiempo es relativa. Cuando los acuerdos son de futuro y ves que la inflación ha bajado, te puedes encontrar con que el convenio firmado recoge actualizaciones que están por encima de la inflación”, matiza Vázquez.

En España, hasta julio, de los 2.885 convenios colectivos registrados, 416 cuentan con cláusula de garantía salarial, de los que 289 tienen efectos retroactivos y 127 no. Galicia, con 70 nuevos documentos en el mismo periodo, presenta 32 con esta herramienta, según el Regcon. La cifra para los acuerdos firmados este año, además de superar el IPC medio, refleja que empresas y sindicatos ya están trasladando las recomendaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que en mayo alcanzaron la patronal, CCOO y UGT. En este pacto se establece una subida salarial del 4% para este año y del 3% en 2024 y 2025, incluyendo una cláusula de garantía salarial del 1% en caso de que la inflación supere estos porcentajes. El aumento promedio pactado en Galicia se sitúa en el 3,53%, 21 centésimas por encima de la media española (3,34%), el séptimo mayor incremento salarial medio.

Previsión: 5% en diciembre

La inflación se ha moderado. Los precios subieron en junio un 0,6%, muy por debajo del incremento del 1,9% registrado el mismo mes del año pasado, lo que ha recortado la tasa de inflación en términos interanuales en 1,3 puntos porcentuales, según recoge la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). El mismo organismo analiza en sus previsiones para este año un aumento de precios en los próximos meses, con una tasa del 5% en diciembre. La media anual del 3,9% será superior no obstante a la del próximo año, del 3,4%, con disminución progresiva de precios de mayo a diciembre, de acuerdo con las mismas estimaciones.