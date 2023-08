Nostián-Sogama, el intercambio de residuos en eterno ‘stand by’

El intercambio de residuos entre las plantas de tratamiento de basura de Nostián y Sogama sigue sin ser una realidad, a pesar de que en el verano de 2007 Concello y Xunta, entonces del mismo signo político, con el PSOE al frente, firmaron un convenio para su puesta en marcha. Desde entonces, negociaciones y conversaciones, pero sin acuerdos. La Xunta recupera este modelo mixto en el avance de su Plan de Gestión de Residuos Municipales 2023-2030, aunque no lo incluye como objetivo, sino que señala que “las negociaciones no han tenido aplicación práctica hasta el momento”. Así, la situación sigue en stand by.

El anterior plan de residuos del Gobierno autonómico, correspondiente a los años 2010-2022, fijaba como reto potenciar los sistemas de recogida y tratamiento mixtos en función de las características del territorio. Era el caso de Sogama y Nostián, que podían unirse y buscar “soluciones conjuntas para optimizar la gestión final de residuos”, como indica la Xunta, pero su colaboración nunca se ha materializado. El convenio se firmó antes de que entrase este plan en vigor. En 2007, el entonces alcalde, Javier Losada, y el conselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, pactaron que la planta de Sogama asumiese los excedentes de residuos que no consiguiese reciclar Nostián y que la planta coruñesa recibiese los residuos orgánicos para fabricar compost. Este fue el máximo acercamiento entre las dos plantas, cuando el PSOE se encontraba en la Xunta, pues en aquel momento el presidente era Emilio Pérez Touriño. Aquel pacto fue aplaudido por el PP, que defendió que siempre había propuesto ese sistema mixto, mientras que el BNG lo consideró un fraude. El compromiso, de todos modos, no tuvo resultado, pues no hubo intercambio de residuos entre Sogama y Nostián. Esta alternativa nunca se ha desechado. El último acercamiento entre el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta por este tema fue entre 2020 y 2021, con la alcaldesa Inés Rey ya en María Pita, y con el popular Alberto Núñez Feijóo en San Caetano. Ambos negociaron la posibilidad de fraguar un modelo mixto. La idea era que la planta coruñesa asumiese el tratamiento de los residuos orgánicos y la de Cerceda, el de los inorgánicos. Tampoco esta negociación prosperó Las diferencias políticas frenaron el acuerdo para combinar ambas plantas. También los términos económicos. Las reuniones se extendieron hasta principios de 2021. En ese momento, como ahora, la planta de Nostián se encontraba gestionada por Albada con prórroga forzosa, tras haber vencido el contrato el 1 de enero de 2020. La Xunta, en su plan de residuos para el periodo 2023-2030, que se encuentra en exposición pública, recuerda que en varias ocasiones se han estudiado “posibilidades para alcanzar una efectiva complementariedad entre ambos sistemas —Sogama y Nostián—, atendiendo a un intercambio de flujos para lograr una mayor recuperación de materiales y reducir las tasas de vertido”, pero esto no forma parte de los nuevos objetivos. Sin pliegos Entre los temas prioritarios para el Concello se encuentra la redacción de los pliegos del nuevo contrato de la planta de Nostián, sobre los que trabajarán con el Consorcio As Mariñas (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada), pero todavía no se han fijado fechas. Fuentes del Gobierno local han indicado que en septiembre se pondrán en contacto “con todas las administraciones y con los ayuntamientos del Consorcio para modernizar Nostián con criterios de sostenibilidad”.