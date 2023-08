Bos días! Comezamos este mércores con chuvascos treboentos no norte q desaparecerán axiña. Á tarde reaparecerán en puntos do interior.



As temperaturas moi elevadas xa arestora e agardamos máximas semellantes ás de onte. Empezarán a baixar a partir de mañá. pic.twitter.com/EgZB8unxwN