El nivel del embalse de Cecebre, que abastece a la ciudad y a buena parte de la comarca, se encuentra al 47% y continúa siendo el segundo más vacío de los que abastecen a los vecinos del litoral gallego. Sin embargo, la alcaldesa, Inés Rey, ha insistido en que su suministro “no está comprometido”, pero se seguirán tomando medidas para “evitar un consumo excesivo de agua”.

La Xunta decidió a principios de esta semana mantener la prealerta por escasez moderada de agua ya que las lluvias de los últimos días no han sido suficientes. Los técnicos explicaron que “la recuperación de los ríos no se produce de manera inmediata y aún no se han conseguido valores de normalidad”.

La situación de prealerta por escasez supone que se intensifique el seguimiento de los niveles de los ríos, embalses y acuíferos. Además, se mantiene la restricción en riegos o la limitación del llenado de piscinas. “El Gobierno autonómico hace unas recomendaciones y nosotros las acatamos sin discusiones absurdas”, comentó Rey, a la vez que aseguró que se “van a mantener medidas” para evitar el uso excesivo de agua.

Sobre la posibilidad de realizar el trasvase de agua de Meirama a Cecebre, la regidora prefirió no entrar en detalles: “Son cuestiones de calado de las que en este momento no vamos a opinar”.

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, es uno de los que reclama ese trasvase de agua desde el lago de As Encrobas, en Cerceda, al embalse de Cecebre como “solución a esta problemática” y señala que el proyecto “lleva años pendiente por la falta de interés de las administraciones con competencia en esta materia”. García Patiño exigió a principios de agosto el cumplimiento “de esta reivindicación histórica” después de que el Gobierno autonómico decretase la situación de prealerta por escasez moderada de agua que todavía se mantiene a día de hoy.