“La gente conoce mucho más a Humboldt en Latinoamérica que en Alemania”

El Centro de Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), ubicado en el castillo de Santa Cruz, alberga hoy una nueva edición de los Diálogos Humboldt, dedicados en esta ocasión a los retos ambientales a la luz de las contribuciones que el científico alemán hizo gracias a su expedición por América, que partió de A Coruña. Entre los intervinientes estará Ulrike Leitner, historiadora de la ciencia e investigadora en el Centro de Estudios sobre Humboldt de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo, quien hablará sobre su figura como científico, viajero y hombre privado a través de sus diarios, cartas y libros.

¿Qué importancia tienen los escritos personales de Humboldt para conocer mejor su obra?

Sus diarios y sus manuscritos, que se encuentran en los archivos de Berlín y Cracovia, son muy importantes porque son anteriores a sus libros y a través de ellos pudimos ver cómo Humboldt organizó sus conocimientos acerca de la naturaleza.

¿Recogía en esos escritos todo su pensamiento?

Hay una diferencia entre los diarios, los manuscritos y las cartas, ya que en estas últimas algunas de ellas eran administrativas y por eso no podía decir en ellas todo lo que pensaba. Pero en las que enviaba a sus amigos y su familia ya podía hablar críticamente sobre la política, por ejemplo. En los diarios también podía hablar libremente porque eran solo para sí mismo.

¿Era peligroso en aquella época poner por escrito las ideas políticas propias?

Sí, porque él había conseguido un pasaporte de la Corte española para viajar por América y por eso hay esa diferencia entre los diarios y las cartas.

En sus viajes encontró muchas cosas que era nuevas para los europeos. ¿Se deja ver en sus escritos su sorpresa por esos descubrimientos?

En esos tiempos se estaba produciendo un cambio en la ciencia sobre la visión de la naturaleza. Muchos de los conocimientos que describió Humboldt eran completamente nuevos, sobre todo en la Botánica y en la Geografía, ya que en esos momentos se planteaban muchas preguntas sobre cuestiones como el origen de la Tierra.

¿Se comprendieron en Europa las nuevas ideas que trajo?

Los otros científicos le comprendieron, pero para la gente normal eran unas ideas muy nuevas, sobre todo el volcanismo, ya que en Europa era desconocido y resultaba muy impresionante.

Escribió en sus diarios sobre A Coruña, la ciudad en la que emprendió su viaje. ¿Qué dijo sobre ella?

Lo que me parece más importante es el momento de su despedida, cuando recordó el paso en el barco por delante del castillo de San Antón, en el que estaba preso el marino Alessandro Malaspina. Dijo: “Permanecimos con los ojos fijos en el castillo de San Antonio, donde el desafortunado de Malaspina está encarcelado. A punto de salir de Europa me hubiera gustado ver algo mejor, más conciliador con la humanidad”.

¿No fue sorprendente que España dejara a un extranjero como él viajar con total libertad por todas sus colonias?

Sí, es verdad, es bastante sorprendente, pero él recibió el pasaporte para viajar porque conocía a gente con influencia que le permitió viajar por toda América.

Humboldt es una gran figura de la ciencia en Alemania pero en España es desconocido para la mayoría de la gente.

Para los científicos alemanes si es conocido, pero el resto de la gente no le conoce muy bien. Lo que me ha sorprendido mucho cuando he estado en Latinoamérica es que la gente conocía mucho sobre Humbdolt, mucho más que en Alemania, lo que me resulta impresionante. Me decían que para ellos es el segundo descubridor de Latinoamérica.