El Pleno de A Coruña ha aprobado de forma unánime la actualización del convenio de colaboración entre el Concello y la Xunta para la construcción de los accesos al Hospital de A Coruña, que modifica el periodo de financiación de las obras debido al retraso en la tramitación de los trabajos. Con el cambio, la obra, cuya ejecución tiene una previsión de dos años y aún no está adjudicada, no estaría concluida hasta 2026, ya que la addenda en el convenio propuesta por la Xunta varía las cuantías aportadas por el Ayuntamiento y las prolonga un año. Todos los grupos de la Corporación votaron a favor. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, exigió al Ejecutivo gallego que no demore más la obra de los accesos. El PP atribuyó los retrasos al Concello por tardar en firmar el convenio para el hospital.

Lage recordó que la Xunta pidió al comienzo del año al Concello que en lugar de los 50.000 euros recogidos en el presupuesto municipal para los accesos al hospital aportase un millón en la anualidad de 2023. La Administración local aprobó en abril pasado destinar esta cantidad para este año, ocho en 2024 y 16,4 millones en 2025. Con la addenda aprobada en el pleno, la cuantía para 2023 se reduce a 50.000 euros, mientras que para 2024 habrá ocho millones, para 2025 diez y para el último año, 2026, 7,35 millones. La Xunta retrasa un año, hasta 2026, la finalización de las obras de los accesos al Chuac “La Xunta no ejecutó ni un solo metro de esos accesos, aún en licitación. Me gustaría equivocarme, pero creo que no va a ser la última vez que tenemos que hacer una modificación presupuestaria”, vaticinó Lage. “Creo que estamos delante de la primera vez que la Xunta se asume un retraso en este equipamiento. Hay que ser exigente con los plazos, y por ahora la Xunta queda a deber”, añadió. El concejal del PP Roberto Rodríguez felicitó al Gobierno municipal por tramitar “con urgencia” este asunto. Pero culpó al Ejecutivo por “ser responsable de un retraso en la obra de dos años” por haber demorado la firma del convenio marco y del convenio final, así como de la entrega de licencias para las actuaciones de otras fases de trabajos en el hospital. La concejal del BNG Avia Veira criticó que en 2020 la Xunta anunciase que, con las obras de ampliación, el nuevo hospital coruñés fuese una "herramienta fundamental" en la lucha contra el coronavirus.