Promotores reactivan el plan para edificar en Oza que el Ayuntamiento de A Coruña paralizó en 2018

Los propietarios del polígono urbanístico Parque de Oza, unos terrenos ubicados entre el espacio verde con el mismo nombre y las calles Antonio Ríos y Casanova de Eirís, han reactivado un proyecto para la construcción de viviendas que el Concello había paralizado hace cinco años porque los promotores rechazaban abonar a la administración local las obras de apertura de calles en la zona valoradas en 1,15 millones de euros. Ahora, la junta de promotores acaba de aprobar en asamblea un nuevo proyecto de compensación que ha presentado esta semana al Ayuntamiento.

El plan original preveía la edificación de hasta 18 bloques residenciales, seis de ellos de once plantas. La nueva iniciativa, según ha podido saber este diario, modifica algunas características, pero hasta que no sea sometida al periodo de exposición pública una vez que ya la tiene el Ayuntamiento no se podrán conocer los detalles del diseño.

Esta semana el portavoz municipal, José Manuel Lage, comentó en el Pleno de la Corporación, en la respuesta a una pregunta sobre la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, que el Concello facilitaría entre 2024 y 2030 la construcción de más de 4.000 viviendas en la ciudad, de las que unas 1.100 serían de protección, aunque no concretó en qué zonas.

La última paralización del proyecto Parque de Oza se produjo durante el gobierno de Marea Atlántica. El Ejecutivo local resolvió entonces dar la razón a recursos presentado tres años antes por la Federación de Asociaciones de Vecinos y los grupos del PSOE, BNG y Esquerda Unida (EU), que alertaban de que los promotores habían trasladado al Concello cargas urbanísticas que les correspondía pagar a ellos en 2014 y 2015, en concreto, para realizar trabajos en las avenidas Casanova de Eirís y Concordia y las calles Antonio Ríos y Castrillón que fueron financiadas mediante el presupuesto municipal. El interventor municipal se había pronunciado en el mismo sentido. Los propietarios del suelo en Oza habían alegado que cuando diseñaron el proyecto en 2014 no habían finalizado obras en esa zona, por lo que desconocían su coste, así como si esos trabajos respondían al proyecto de urbanización.

A comienzos del año 2020, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña rechazó el recurso planteado por los empresarios contra la anulación del proyecto de compensación del polígono Parque de Oza. De esta manera, la Justicia obligó a los promotores a hacerse cargo de las obras de urbanización en esas calles.

La urbanización para construir viviendas en el polígono Parque de Oza proviene del último plan general de vazquismo, aprobado en 1998. Fue incorporado al plan actual en vigor, el de 2013 y el estudio de detalle aprobado por el Pleno de forma definitiva en 2008 permite levantar bloques de hasta nueve alturas. Gran parte de la zona está ocupada por maleza.

El desarrollo urbanístico forma además parte del área de reparto que incluye también el polígono Fariña Ferreño, criticado por los vecinos por su alta densidad de construcción y su impacto en el entorno. Plantea una docena de bloques de entre siete y nueve alturas y cuenta desde mayo con el visto bueno ambiental de la Xunta al proyecto de urbanización.

Estas son las dos grandes bolsas de vivienda más próximas a su materialización junto a San Pedro de Visma, cuyo proyecto de urbanización está pendiente de su aprobación definitiva. Allí se prevén levantar casi 4.000 nuevos pisos en casi medio millón de metros cuadrados. En total, una treintena de edificios.