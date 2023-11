Las lluvias elevan el nivel de Cecebre al 62%, doce puntos más que hace una semana

A mediados de octubre, el nivel del embalse de Cecebre, que abastece a A Coruña, se encontraba al 41,9%. Siete días más tarde, las lluvias permitieron registrar la primera mejoría en cinco meses y se rozó el 50%, pero el último informe de Augas de Galicia es incluso más positivo: la presa está al 62,21% de ocupación. Son doce puntos más que hace una semana. Detrás de este número se encuentran los 19 días seguidos de lluvia que ha registrado A Coruña. El mal tiempo solo dio tregua ayer, pues se espera para las próximas horas una nueva borrasca.

La Xunta, por ahora, mantiene la alerta por sequía a la espera de la reunión de la próxima semana. La Oficina de la Sequía, que se reúne cada quince días, decidió la semana pasada mantener la alerta por escasez de agua en las cuencas hidrográficas del río Mero, ría de A Coruña y Arteixo, una situación que volverá a analizar la próxima semana cuando, si las previsiones meteorológicas se mantienen, puede que el nivel de Cecebre haya crecido y presente valores normales para esta época del año. De hecho, el año pasado, se situaba al 46,95%, por lo que la situación era más preocupante.

Lo normal es que el nivel del pantano siga mejorando porque las lluvias tardan unos días en reflejarse en el nivel de los embalses, ya que el agua tienen que llegar hasta estos, a través de los acuíferos, desde los lugares en los que se precipita. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), están previstas lluvias en la ciudad al menos hasta el próximo lunes, con una posibilidad del 100% durante todos los días.

Este embalse llegó a situarse al 40% a principios de mes, lo que provocó no solo que se activase la alerta por sequía sino también que se barajase la posibilidad de hacer un bombeo desde Meirama. La empresa municipal de aguas, Emalcsa, lo preparó todo para, en caso de ser necesario, hacer el trasvase desde el lago de As Encrobas, algo que finalmente no fue necesario pero que volvió a dejar sobre la mesa esta actuación, pendiente desde hace más de una década. La obra de la conexión nunca se llegó a completar, por lo que esta vez A Coruña presentó dos propuestas para garantizar el suministro de Cecebre: un bombeo flotante y una conducción de 200 metros a bastante profundidad. Ambas temporales y desmontables, como apuntó Augas de Galicia, aunque la mejora de la situación hizo que no tuviesen que llevarse a cabo.

Retiran bancos del paseo ante la llegada del ciclón y cierra la puerta principal de San Amaro

El Concello retiró ayer los bancos de piedra del paseo marítimo, frente al hotel Riazor, por la inminente llegada del ciclón bomba. Este nuevo temporal va a dejar hoy, miércoles, lluvias generalizadas y vientos que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Por culpa de esta alerta naranja, el Concello cerrará a las cuatro de la tarde la puerta principal del cementerio de San Amaro, pero seguirán abiertos los accesos laterales. Para facilitar las visitas de los familiares a los camposantos de la ciudad, estos ampliarán su horario y estarán abiertos de 09.00 a 19.00 horas. También se refuerza el transporte público para poder acceder a los cementerios de San Pedro de Visma, Feáns, San Amaro, Oza y San Cristovo das Viñas.