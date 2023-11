“Hay que triplicar la inversión en investigación”. Lo proclamó ayer José Tubío, del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus) de la Universidade de Santiago (USC), pero todos los ponentes de la jornada de Avances y retos en la investigación del cáncer estuvieron de acuerdo con esta afirmación.

La Fundación Barrié fue el lugar escogido por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña para que investigadores analizasen los avances en los diagnósticos y tratamientos contra esta enfermedad y explicasen a la sociedad la importancia de anticiparse y los retos de futuro. “Queda mucho por hacer, pero investigar también es tener dinero. El cáncer es complejo y contra eso hay que investigar más. Quizá así podamos predecir los tumores y diseñar terapias para eso”, resumió Xosé R. Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, durante su intervención.

Durante esta jornada, hubo quien miró hacia el pasado en lugar del futuro para hablar de cáncer. “La tasa de supervivencia ha aumentado y vamos a ser capaces de curar muchos cánceres”, comentó Luis Paz-Ares, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Para Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), es “muy importante ver todo lo que se ha avanzado en los últimos 40 años”. “Es tremendo, y eso es lo que nos lleva a los científicos a ir a los laboratorios. Todavía queda mucho por hacer, pero hemos avanzando mucho con las terapias dirigidas, la inmunoterapia, los genomas o la biopsia líquida. Es otro mundo y creo que el futuro va a ser mejor”, indicó.

Para ello, los expertos coinciden en que es clave la investigación pero también la prevención. “La innovación nos va a ayudar a conocer el cáncer y anticiparnos”, detalló la jefa del Servicio de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Rosario García Campelo, quien insistió en que los investigadores trabajan “para conseguir un diagnóstico precoz y que el paciente viva más y mejor”.

Bustelo cree que esto también va a provocar un cambio en los hospitales, en los que tendrán también un papel importante “informáticos o biólogos”. “Esto cambia completamente el ecosistema de los servicios”, alertó.

Para Tubío, la inteligencia artificial también será una herramienta muy útil. “Algún día la inteligencia artificial va a ayudarnos a hacer predicciones muy interesantes”, explicó en la ponencia de la Fundación Barrié, donde repitió que “la situación de la investigación en España es preocupante” por falta de financiación.

La investigación, según la directora de investigación de la Fundación Científica de la AECC, Marta Puyol, “ha cambiado mucho” ya que “ahora el paciente participa de forma activa y tiene un papel relevante”. “Tenemos que trabajar para y con los pacientes”, insistió.

La prevención, según Joan Massagué, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, pasa también por “el ejercicio físico o la dieta”. Incluso se debatió la necesidad de limitar el consumo del tabaco. “Son pautas de conducta que bien aplicadas disminuyen la carga social del cáncer”, declaró, a la vez que recordó la importancia de los “chequeos periódicos”. “Una vez detectado y operado, también hay prevenir la recaída”, señaló.

Esa parte de los análisis y pruebas médicas es fundamental. Así lo entiende la artista Luz Casal, que participó en esta jornada de divulgación para compartir su testimonio como paciente de cáncer. “La prevención es el arma más poderosa que podemos tener. No entiendo cuando alguien me dice que le da miedo hacerse una prueba o ir al médico. Si yo no me hubiera hecho una mamografía, no sé qué hubiera pasado. Creo que la información es esencial”, confesó Casal, quien cree que es importante también trabajar “en quitar esa primera reacción que es el miedo”.

Como apuntó la oncóloga Rosario García Campelo, quedan “muchos retos” en el ámbito de la investigación, pero también en el tratamiento del cáncer en general. “El cáncer es un tsunami en la vida de un paciente y de una familia. Cuando hablamos de lo que queda por hacer, ahí también está el acompañamiento, el apoyo emocional y psicológico, la condición física y la nutrición. Todo eso tiene que ser parte de la agenda del hoy”.

Estas jornadas dedicadas al cáncer continúan hoy, martes, en ExpoCoruña con la celebración del Congreso Internacional del 40º aniversario de Aseica, en el que participan más de 500 científicos nacionales e internacionales.